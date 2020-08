Roßweiner schwänzt Verhandlung – nun muss er in Haft

Döbeln/Roßwein

Zumindest diesen Gefängnisaufenthalt hätte der junge Mann aus Roßwein vermeiden können. Als Angeklagter wegen sexuellen Missbrauchs und Entziehung Minderjähriger sollte er am Mittwoch früh vor Gericht in Döbeln erscheinen. Richterin Marion Zöllner, zwei Jugendschöffen, Staatsanwalt Thomas Reglitz, Rechtsanwalt Thomas H. Fischer als Verteidiger, eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe und mehrere Zeugen – alle waren sie zum Gerichtstermin gekommen. Wer nicht erschien, war der Angeklagte.

Schutzalter bei 14 Jahren

Diesem wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr als 19-Jähriger Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 14 Jahren gehabt zu haben. Auch wenn der Sex einvernehmlich gewesen sein sollte, läge hier eine Straftat vor, weil das Schutzalter bei 14 Jahren liegt. Doch damit nicht genug. Der junge Mann soll weiterhin mit dem Mädchen abgehauen sein und versucht haben, ihr Auffinden zu verhindern. Entziehung Minderjähriger heißt das in der Sprache der Juristen.

Polizei sollte Angeklagten vorführen

Zur Verhandlung kam es am Mittwochvormittag aber nicht mehr, obwohl Richterin Marion Zöllner noch einen letzten Versuch startete. Sie wartete das akademische Viertel ab. Dann verkündete Zöllner: „Die Ladung ist fristgerecht per Post erfolgt. Der Angeklagte ist nicht erschienen. Entschuldigungsgründe sind mir nicht bekannt. Ich ordne eine Vorführung des Angeklagten durch die Polizei an. Roßwein ist ja nicht so weit weg.“

Das nächste Mal direkt aus JVA

Alle Anwesenden, einschließlich eines Polizeibeamten, der als Zeuge geladen war, übten sich eine knappe Stunde lang in Geduld. Dann die negative Nachricht von der Richterin: „Beamte des Polizeireviers Döbeln haben den Angeklagten nicht an seinem gemeldeten Wohnort in Roßwein angetroffen, auch nicht in der näheren Umgebung.“ Staatsanwalt Thomas Reglitz beantragte daraufhin, für den jungen Roßweiner einen Haftbefehl zu erlassen. Die Richterin gab diesem Antrag statt: „Wenn der Angeklagte inhaftiert ist, gibt es einen weiteren Termin, der dann auch wirklich stattfinden kann. Der Angeklagte wird dann direkt aus der JVA zur Verhandlung vorgeführt.“ Bei den Zeugen bedankte sich Marion Zöllner fürs Warten: „Es ist selten, dass die geladenen Zeugen auch wirklich alle erscheinen. Es wäre schön, wenn das beim nächsten Termin auch so ist.“

Von Olaf Büchel