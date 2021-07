Roßweiner trauern um Ulf Kirchhof: „Er wollte noch so viel machen“

Roßwein

Ulf Kirchhof ist am Sonnabend im Alter von 50 Jahren nach schwerer Erkrankung verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke, vor allem in seiner Familie. Doch auch in Roßweins Öffentlichkeit wird man ihn schwer vermissen. Er hat in vielen Bereichen Spuren hinterlassen, war nicht nur fast ein Vierteljahrhundert Geschäftsmann mit dem eigenen Fernsehdienst und Antennenservice in der Lommatzscher Straße. Dorthin war Informationselektronikmeister Ulf Kirchhof mit seinem Geschäft 2010 gezogen. Erst vor einem Jahr hatte er auch den Vorsitz der Antennengemeinschaft übernommen. Und im Roßweiner Sportverein hatte der früher selbst aktive Fußballer jahrelang die C-Jugend trainiert und war für die Alten Herren verantwortlich.

Noch für das Pokalendspiel am Wochenende hatten die Fußballer des Roßweiner SV ein Banner für Ulf Kirchhof vorbereitet: „Halte durch“. Es sei ein schwerer Schlag gewesen, als die Mannschaft die Nachricht vom Tod des Vereinskollegen ereilte. „Er war ein feiner Mensch, immer ansprechbar, stets bereit zu helfen, immer direkt und loyal“, sagt Vereinschef Jens Arnold. „Und man konnte mit ihm Spaß haben.“ Mit einer Schweigeminute gedachten die Spieler der ersten Männermannschaft Ulf Kirchhof. Seiner Familie mit Ehefrau Claudia und den beiden Söhnen gehört ihr tiefstes Mitgefühl.

Auch Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zeigt sich schwer getroffen. Er kannte den lebensfrohen Ulf Kirchhof viele Jahre auch privat, ist mit ihm gemeinsam gern Angeln gefahren. „Es ist dramatisch. Er war ein Mordstyp, ein richtig guter Kumpel. Und er stand mitten im Leben. Und er wollte noch so viel machen.“

Erst vor einem Jahr hatte Ulf Kirchhof den Vorstandsvorsitz der Antennengemeinschaft übernommen, den Verein gemeinsam mit seinen Mitstreitern im Vorstand umstrukturiert. Die Antenne zu erhalten, war sein Wunsch. Im Februar kümmerte er sich noch um die schrittweise Inbetriebnahme neuer Kopfstellentechnik zur Umstellung von analog auf digitale Signale.

Die Antenne zu erhalten, war Ulf Kirchhofs Wunsch. Enrico Korth, einer seiner Stellvertreter im Vorstand, hofft, dass es auch ohne Ulf Kirchhof weitergehen wird. „Ich gehe davon aus, dass wir handlungsfähig bleiben. Doch er fehlt uns sehr. So ein Fachwissen wie er hatte keiner von uns.“

Von Manuela Engelmann-Bunk