Rosswein

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung – heißt es so schön. Diese Einsicht verhalf einer 26-jährigen Roßweinerin dazu, dass das gegen sie geführte Verfahren eingestellt wurde. Auf der Anklagebank saß die zweifache Mutter wegen Strafvereitelung. Richterin Weiß am Amtsgericht Döbeln regte die Verfahrenseinstellung allerdings auch deswegen an, weil die aus Brandenburg nach Roßwein gezogene junge Frau bereits vor einem Jahr wegen Betruges eine viermonatige Freiheitsstraße, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, kassiert hatte.

Angeklagte räumt Vergehen ein

Bereitwillig gab die 26-Jährige Auskunft und räumte ihr Vergehen ein. Das bestand darin, dass sie eine vor drei Jahren gemachte Anzeige gegen ihren damaligen Freund wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ein Jahr später zurückzog. Nach einem derben Streit hatte ihr der Mann im August 2016 eine brennende Zigarette auf dem Oberarm ausgedrückt und anschließend ihre Wohnung, damals in Groß Schacksdorf-Simmersdorf bei Forst in Brandenburg, mit einem Hammer zerdeppert. 2017 gab die jetzt Angeklagte an, das sei eine „doofe Aktion“ damals gewesen, weil sie ihr Freund verlassen hatte. Sie habe außerdem unter Alkoholeinfluss gestanden und eine Falschaussage gemacht.

Eigentlich erreichen wollte die junge Frau damit, dass ihr Freund nicht bestraft wird. „Ich hatte Angst, dass er ins Gefängnis muss“, sagte die Angeklagte und: „Ich war schwanger von ihm und wollte doch das Kind gemeinsam mit ihm großziehen.“

„Ich versuche mein Leben zu ändern“

Dass sie nun zurück zur Wahrheit gekehrt ist und die ursprüngliche Version der Auseinandersetzung vor drei Jahren bestätigte, sei ihrem Sinneswandel zuzuschreiben, beantwortete die Roßweinerin die Frage der Richterin nach dem Beweggrund. „Ich versuche mein Leben zu ändern, Arbeit zu finden und meinen zwei Kindern ein ordentliches Zuhause zu bieten.“ Das könne sie nur, wenn sie den „ganzen Mist mit Staatsanwaltschaft und Gericht“ hinter sich lasse. Im Bundeszentralregister der jungen Frau finden sich sechs Einträge, unter anderem wegen mehrfachen Betrugs und leichtfertiger Geldwäsche.

Beide Kinder, knapp sechs Monate und zwei Jahre alt, hat die junge Frau, die ursprünglich aus Berlin stammt und zu Gericht mit ihrer Familienhelferin erschienen war, mit dem Mann, der den Angriff auf sie verübt hatte. Nach ihrem aktuellen Beziehungsstand gefragt, gab die 26-Jährige an, dass es seit sieben Jahren Höhen und Tiefen gäbe, doch wenn es um die Kinder gehe, laufe es gut.

Richterin Weiß betonte bei aller Freude der Angeklagten über die Einstellung des Verfahrens, dass es wichtig wäre „nicht mehr wieder zu kommen.“ Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Von Manuela Engelmann-Bunk