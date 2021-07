Roßweins Behindertenwerkstatt siegt bei Umweltwettbewerb

Roßwein

Die Roßweiner Werkstätten des Diakonischen Werkes Döbeln haben bei den Trashbusters Awards 2021 des Vereins Naturschutzjugend (Naju) den ersten Preis gewonnen. An dem Naju-Wettbewerb beteiligten sich Kindergärten, Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen sowie weitere Einrichtungen aus ganz Deutschland. Die Roßweiner hatten im April ein Stück vom Muldenufer von angeschwemmtem Müll befreit.

Das Projekt hat die Jury überzeugt, unter anderem deshalb, weil es in Form eines Stopp-Motion-Videos gut dokumentiert wurde. Der erste Preis der diesjährigen Aktion ist mit 600 Euro dotiert.

„Dafür wollen wir einen Baum pflanzen, damit etwas Nachhaltiges von unserer Arbeit bleibt“, sagt Monika Trommer. Sie ist als Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes in das Projekt eingebunden und war mit den Werkstattmitarbeitern im April an der Mulde unterwegs. Mit Fachleuten wurde nun Kontakt aufgenommen, um in der Nähe von Roßwein eine geeignete Stelle für den Baum und Unterstützung für die Pflanzaktion zu finden. Außerdem unternehmen die am Projekt Beteiligten gemeinsam einen Ausflug.

Für die Werkstattmitarbeiter war die Aktion ein Modul im Verfahren „Praxisbaustein“. Dabei handelt es sich um eine anerkannte berufliche Qualifizierung von Menschen mit Behinderung, wenn diese als nicht ausbildungsfähig gelten. Dafür werden gültige Ausbildungsordnungen von Berufen in einzelne, leicht erlernbare Praxisbausteine zerlegt. So erwerben Menschen trotz ihrer Einschränkungen eine anerkannte Teilqualifikation.

Die Roßweiner fanden bei ihrer ersten Aufräumaktion an der Mulde so viel Unrat, dass sie noch eine zweite Müllsammelaktion organisierten. Ihr selbst gedrehter Stop-Motion-Film zeigt auf, warum die Flüsse sauber sein müssen, wenn verhindert werden soll, dass immer mehr Plastik in die Ozeane gelangt. Diese Kombination von Aufräum- und Aufklärungsarbeit hat die Wettbewerbs-Jury besonders begeistert.

Von Steffi Robak