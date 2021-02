Roßweins Brücken verschlingen Geld für Investitionen

Roßwein

Große Sprünge wird Roßwein in diesem Jahr nicht machen können. Vor allem in Sachen Investitionen ist der Stadt ein großer Knüppel zwischen die Beine geworfen worden. Denn es gibt für dieses Jahr gerade mal 30 Prozent der sonst ausgereichten investiven Schlüsselzuweisung. Geld, das die Kommune investieren muss. Also nutzen kann, um beispielsweise Eigenanteile für Projekte zu finanzieren, die gefördert werden. Im Fall von Roßwein sind das 100 000 Euro, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Und die sind schon jetzt verplant.

Ausgaben für die Feuerwehr sind eingeplant

Zur Hälfte, so das Stadtoberhaupt, gehe dieses Geld in Roßwein durch eine Pflicht „verloren“, der die Stadt nachkommen muss. Dabei handelt es sich um die sogenannte Brückenprüfung, die laut Gesetz alle fünf Jahre zu erfolgen hat. Die städtischen Brücken werden auf ihre Standsicherheit und die verkehrssichere Nutzung hin untersucht. Nun hat Roßwein nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch in den Ortsteilen jede Menge größere und kleinere Brückenbauwerke. Insgesamt sind es 26 Fußgänger- und Straßenbrücken, für die die Kommune die Verantwortung trägt. Dazu zählen nicht nur die größeren wie jene, die in Mahlitzsch über die Mulde führt, sondern auch kleinere Objekte wie etwa die „rote Brücke“ für Fußgänger in Roßwein „Am Stollen“. Rund 50 000 Euro muss die Stadt für die turnusmäßig erforderlichen Brückenprüfungen ein- und damit für anderweitige Vorhaben ausplanen.

Anzeige

Ebenfalls eingeplant sind in diesem Topf des Haushalts Ausgaben für die Feuerwehr. Rund 40 000 Euro Eigenanteil könnten in Verbindung mit Fördermitteln beispielsweise für die weitere Erneuerung der Einsatzkleidung ausgegeben werden. Auch kleinere Vorhaben wie etwa die Dämmung des Dachs auf dem Kita-Gebäude in Niederstriegis könnten aus diesem Topf noch finanziert werden.

Mehrere Jahresabschlüsse stehen noch aus

Doch dann hört es auch schon auf. Zwar lande gefühlt alle zwei Tage ein neues Förderprogramm auf seinem Tisch, so Veit Lindner, doch ohne die erforderlichen Eigenmittel nütze das den Kommunen auch nichts, selbst wenn eine 90-prozentige Unterstützung möglich wäre. „Auch zehn Prozent aufzubringen, ist ohne verfügbare Eigenmittel eben schwierig.“

Den Haushalt für dieses Jahr werde Roßwein auch nicht rund bekommen, unter anderem wegen ausbleibender Gewerbesteuern. Aktuell stehe im Haushaltentwurf, der noch bis nächste Woche Mittwoch eingesehen werden kann und dann dem Stadtrat am Donnerstag zum Beschluss vorliegt, ein Defizit von 1,35 Millionen Euro zu Buche. Doch das verursacht dem Bürgermeister noch keine Bauchschmerzen. Erst einmal könne man mit dem Basiskapital gegenrechnen. Bis spätestens 2030 müsse der Ausgleich erfolgt sein. Doch so lange werde man gar nicht brauchen, erklärt Lindner, der denkt, dass man bis 2024 ausgleichen könne. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 stehen nämlich noch aus. Linder geht davon aus, dass diese mit einem Überschuss abgerechnet werden können. Denn: „In diesen Jahren sind wir für eine Menge Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung in Vorkasse gegangen und es ist noch nicht alles abgerechnet.“

Für das Darlehen, das die Stadt für die Fortsetzung der Grundschulsanierung aufnehmen muss, sieht Veit Lindner auch keine Gefahr. Dieses sei im Haushalt eingeplant, er geht davon aus, dass die Rechtsaufsicht zustimme. Viel größer ist sein Magendrücken was das kommende Jahr angeht – wenn nur noch die Hälfte der in diesem Jahr schon gekürzten Investitionsmittel gezahlt werden soll und ein weiteres Minus auf das aktuelle draufkommt.

Stadtrat Roßwein: 18. Februar, 17.30 Uhr, Großer Ratssaal

Von Manuela Engelmann-Bunk