Roßweins Bürgermeister: „Endgültig hebe ich mir für später auf“

Roßwein

Nicht nur die Corona-Pandemie hat Roßwein 2020 viel abverlangt. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) sieht dennoch Gutes in dem Jahr und hofft auf mehr Zusammenhalt in der Zukunft.

Frage: Herr Lindner, wie war das Jahr 2020 in wenigen Worten zusammengefasst aus Ihrer Sicht?

Veit Lindner: Nichts fällt schwerer, als 2020 Revue passieren zu lassen und dabei etwas Gutes festzustellen. Die Corona-Pandemie hat überall Spuren hinterlassen und uns alle in unsere Schranken verwiesen. Wir haben erlebt, wie schnell die Welt zum Stillstand kommen kann.

Haben Sie schlaflose Nächte gehabt?

Natürlich. Anfangs wusste keiner, welche Auswirkungen uns erwarten. Das war eine Situation auf die wir uns einlassen mussten. Schwierig für unsere Generation, für die solche Ereignisse ein Ding der Unmöglichkeit darstellen.

Wo sehen Sie die größten Einschnitte für Ihre Stadt?

Wir mussten unsere größte Veranstaltung, die wir haben, das Schul- und Heimatfest, absagen. Immer wieder neu planen, um am Ende doch wieder abzusagen. Im privaten Bereich sind Eltern an ihre Grenzen gestoßen bei der Herausforderung, Kinderbetreuung und Job unter einen Hut zu bringen. Im Umkehrschluss hat diese Situation aber vielleicht auch das Bild des Erziehers ein Stück weit verändert. Man muss in allem Schlimmen versuchen auch etwas Gutes zu sehen.

Was gab es denn aus Ihrer Sicht Gutes für beziehungsweise in Roßwein in diesem Jahr?

Aus der Pandemie und dem Verbot für bestimmte Veranstaltungsformen heraus hat sich etwas Neues ergeben – unser Sommer-Dreiklang. Und wir konnten endlich ein Zeichen in der Mühlstraße setzen. Sobald nächstes Jahr die Fördermittel fließen, wird dort abgerissen. Ich hoffe, dass wir auch eine Lösung für den unteren Teil finden. Dafür brauchen wir aber einen Investor, der bereit ist, aus dem denkmalgeschützten Ankerhaus etwas zu machen. Für die Destille liegt die Abrissgenehmigung jetzt auch vor. Ich freue mich wirklich darauf, dass diese Dreckecken verschwinden.

Es gab schwarze Momente für die Stadt, die nichts mit Corona zu tun haben.

Ja, zwei dramatische Tiefschläge. Zum einen der plötzliche Tod unseres Allgemeinmediziners Clemens Otto, der die ganze Stadt betroffen gemacht hat. Und die Schließung des Schmiedewerks. Auch das war ein schwarzer Tag für Roßwein. Damit geht die über hundertjährige Schmiedetradition in Roßwein zu Ende. Corona wird hier von der Frauenthal Powertrain gern vorgeschoben. Mir will dennoch nicht in den Kopf, dass das Werk für alle Zeit geschlossen sein soll. Ich habe immer noch Hoffnung, dass nicht nur alle Mitarbeiter eine andere Anstellung finden, sondern auch für die Immobilie mit den darin verbleibenden Maschinen eine Lösung gefunden wird. Das ’endgültig’ hebe ich mir für später auf.

Wie könnte oder sollte eine Lösung aussehen?

Das Objekt zu unterhalten kostet ja trotzdem Geld. Ich hoffe, dass der Eigentümer an einen Investor verkauft, an jemanden, der weiß, was man damit anstellen kann, welchen Markt er damit angreifen könnte. Ich wünsche mir sehr, dass dort wieder Leben einzieht.

Wie schätzen Sie die finanziellen Belastungen durch die Pandemie für Roßwein ein?

Wir haben in Roßwein schon immer mit wenig Geld leben müssen. In den letzten Jahren haben wir gut gewirtschaftet, die Pro-Kopf-Verschuldung ist von 900 Euro in 2001 auf 202,30 Euro gesunken. Aber nächstes Jahr wird schon dramatisch. Ich denke, dass wir auf etwa einem Drittel der Kosten sitzen bleiben werden, die beispielsweise durch den Ausfall von Grund- und Gewerbesteuern entstanden sind. Das sind zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Und was die geplanten Investitionen von 100.000 Euro angeht, sind uns für 2021 70 Prozent weniger angekündigt, und für 2022 müssten wir sogar mit der Hälfte davon auskommen. Das ist nichts!Was mich aber viel mehr beunruhigt, ist die große ganze Situation.

Das heißt?

Das viele Geld, das jetzt gezahlt wird, um Ausgleich zu schaffen, muss ja auch irgendwo her kommen. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir in einem sehr unruhigen Land leben. Das ist nicht gut. Die Extreme stehen im Vordergrund.

Einer kleiner Ausblick auf das kommende Jahr für Roßwein – was will die Stadt in Angriff nehmen?

Oberste Priorität hat unsere Grundschule. Die werden wir weiter sanieren. Außerdem brauchen wir in den nächsten Jahren aufgrund des vermehrten Zuzugs vor allem von Familien aus Dresden mehr Kindergartenplätze und müssen prüfen wie und wo wir das umsetzen können.

Was würden Sie außerdem gern für Ihre Stadt umgesetzt sehen?

Die Reaktivierung der Bahnlinie ist ein großer Wunsch. Mobilität ist eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung des ländlichen Raums. Eine größere Vision wäre ein autonomer Pendelbus beispielsweise zwischen dem Neubaugebiet und Bahnhof und Roßwein und den Ortsteilen. Aber vielleicht fangen wir erst einmal mit ein paar Mitfahrbänken an.

Ihre Wünsche für das Jahr 2021?

Ich wünsche mir, dass wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinter uns lassen und mit den Erfahrungen aus dieser Zeit wieder positiv nach vorn schauen können. Dass wir alle gesund ins nächste Jahr kommen. Und dass wir generell wieder mehr zusammenrücken. Die Pandemie hat uns vielleicht auch etwas gebracht: Dass wir in der Gemeinschaft besser aufeinander aufpassen.

Von Manuela Engelmann-Bunk