Roßweins Bürgermeister schwer erkrankt

Roßwein

Bereits zum dritten Mal in Folge hat Stadtrat Hubert Paßehr (CDU) am Donnerstagabend zur öffentlichen Ratssitzung in seiner Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister Roßweins Stadtoberhaupt Veit Lindner (parteilos) vertreten. Warum das so ist, teilte Paßehr am Ende des Stadtrates, in Absprache zwischen Verwaltung und der Familie Lindner, mit: Veit Lindner ist seit Anfang Oktober dieses Jahres schwer erkrankt.

Paßehr zufolge wird der Bürgermeister in diesem Jahr nicht mehr an seinen Arbeitsplatz im Rathaus zurückkehren. Die Amtsgeschäfte führen solange in Zusammenarbeit mit der Verwaltung die beiden stellvertretenden Bürgermeister Hubert Paßehr und Peter Krause (Die Linke).

Von Manuela Engelmann-Bunk