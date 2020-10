Roßweins Chorgemeinschaft steht kurz vor dem Aus

Roßwein

120 Jahre alt ist Roßweins Chorgemeinschaft „Frisch Auf“ im vergangenen Jahr geworden. Nachdem vor allem die jüngste Vergangenheit eher von Tiefen als von Höhen geprägt war, steht nun die Zukunft des Vereins wohl endgültig auf der Kippe. „Der absolute Schlussstrich ist noch nicht gezogen, aber es sieht nicht gut aus“, sagt Martina Bartsch, Vorsitzende des Vereinsvorstandes. Hauptgrund für die derzeit so wenig aussichtsreiche Situation: Corona.

Die Auflösung ist noch nicht beschlossen

Zumindest ist die Krise mit ihren Hygienschutzvorschriften und Verboten wohl als Beschleuniger einer Entwicklung, gegen die der Chor zuletzt eher weniger erfolgreich angekämpft hat: Überalterung und Mitgliederschwund. Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr hatte man sich zur Jahreshauptversammlung Ende Januar noch darüber verständigt, dass es weitergehen soll. Doch auch da schon habe man die Zukunft des Chores kritisch gesehen, sagt Martina Bartsch. Dann kam Corona und mit der Pandemie zunächst das strikte Versammlungsverbot, später Hygieneschutzauflagen, die der zwei Handvoll kleine Chor nicht umsetzen konnte. Singen mit Maske ist keine Option. Außerdem „gibt es bei uns auch einige, die wirklich Angst vor einer Ansteckung haben“, sagt Martina Bartsch. Dass jeder anders mit der Krise umgehe, müsse man akzeptieren.

Treffen gibt es also seit einem halben Jahr keine mehr, wenngleich der Kontakt untereinander, außerhalb des Vereinslebens rege ist. Die Mitgliedsbeiträge sind ausgesetzt, weil die von diesem Geld finanzierte „Frisch Auf“-Chorleiterin ja auch keine Arbeit hat. Die Auflösung ist noch nicht beschlossen, aber sie könnte kommen. Denn wie es nach Corona weitergeht, wisse man nicht. „Wir müssen schauen, ob wir weiter singen können oder nicht.“ Soll heißen: ob dann noch genügend Mitglieder dabei sind, damit der Chor überhaupt in allen Stimmen ausreichend besetzt ist.

Mitgliederzahlen sind stetig gesunken

In Roßwein indes klingt es schon jetzt, als gäbe es gar keinen Chor mehr. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bedauerte es bei einem öffentlichen Auftritt bereits. Anfang 2017 hatte sich der Roßweiner Männerchor unter anderem wegen Nachwuchsmangel aufgelöst. Das gleiche Problem schleppt die Chorgemeinschaft „Frisch Auf“ seit drei Jahrzehnten mit sich herum. Seit dem Zusammenschluss zur Chorgemeinschaft 1990 hat sich die Zahl der aktiven Sänger von knapp 60 auf um die 20 reduziert. Immer wieder hatten die Roßweiner dazu aufgerufen, dass sie gern neue Mitglieder bei den Chorproben im Hotel Stadt Leipzig begrüßen würden. Gekommen ist kaum einer. Und so hat sich weder an der Mitgliedsstärke, noch am Altersdurchschnitt des Chores etwas geändert. Das Durchschnittsalter bei den Männern liegt bei über 70, insgesamt bei 66 Jahren. Problematisch ist das in vielerlei Hinsicht: Im höheren Alter lassen die Stimmen nach. Und auch mit langem Stehen haben betagtere Sänger bei Auftritten so ihre Probleme.

Gesungen wird in Roßwein offenbar trotzdem gern. Allerdings in anderen Formaten. So hatte sich im Bürgerhaus ein wöchentlicher Singekreis gebildet. Der soll zukünftig auch auf dem Hartenberg mal ein Singtreffen gestalten, bei dem jeder dabei sein kann. Früher hatte der „Frisch Auf“-Chor das sogenannte Hartenbergsingen veranstaltet, das in den letzten Jahren aber bereits in die Kirche verlegt worden war, um bessere Bedingungen für betagtere Gäste zu schaffen.

