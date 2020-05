Zum Männertag: Roßweins Feuerwehrmuseum öffnet wieder

Roßwein

Die alte Wäschereihalle an der Stadtbadstraße ist aus ihrem Winterschlaf erwacht. Es ist zwar noch etwas zugig, aber sogar ein kleines Vögelchen hat sich zwischen den knallroten Feuerwehrautos niedergelassen. Währenddessen startet Detlef Bender den Motor eines alten Drehleiterwagens, kurz DL 25. Ein lautes Knattern gefolgt von einer dicken Rußwolke, die aus dem Auspuff wabert.

Oldtimer neu eingeparkt

Den DL 25 manövriert der Vorsitzende des Vereins der Roßweiner Feuerwehrhistoriker höchst persönlich auf seinen neuen Platz im Museum. Das alte Fahrzeug kann schließlich nicht jeder steuern. Nach zwei Anläufen ist es geschafft, der Wagen steht auf der richtigen Position. In den kommenden Tagen bekommt er noch eine kleine Reparatur an seiner Hydraulik, denn er verliert aktuell etwas Öl.

Auch das Obergeschoss des Museums hat zahlreiche Exponate zu bieten. Quelle: Sven Bartsch

Museum öffnet bald zweimal

Im Herbst und Winter war das Museum geschlossen, dann verlängerte die Corona-Pandemie die Winterpause der Feuerwehrfreunde aus Roßwein. Doch jetzt soll das alte Gemäuer bald wieder seine Pforten für Besucher öffnen. Zum Männertag schließen Bender und seine Kameraden zum ersten Mal in diesem Jahr auf. Das zweite Mal folgt eine reichliche Woche später am Pfingstsonntag. Um den aktuellen Hygienevorgaben zu entsprechen, haben sich die Feuerwehrfreunde etwas Besonderes einfallen lassen.

An der historischen Schaltzentrale: Quelle: Sven Bartsch

Schläuche als Absperrung

„Aktuell sind ein paar alte Fahrzeuge raus. Das hat Platz geschaffen, um etwas umzustellen“, erklärt Detlef Bender. Besuchergruppen will man so in Zukunft besser lenken. Ab sofort führt ein Rundgang durch die beiden Etagen des Museums. Auf jedem Stockwerk dürfen sich maximal zehn Personen gleichzeitig aufhalten. In der Halle im Erdgeschoss bilden die knallroten Löschfahrzeuge aus den vielen Jahrzehnten ein Spalier. Angefangen vom über einhundert Jahre alten Löschwagen aus Holz bis hin zum allerneuesten Exponat, das erst im März von Tharandt seinen Weg nach Roßwein fand: das Tanklöschfahrzeug 16 von Magirus-Deutz aus dem Jahr 1961. Im ersten Stockwerk, wo sich die kleineren Ausstellungsstücke befinden, wird genauso verfahren. Hier haben sich die Feuerwehrhistoriker einfach mit alten Schläuchen geholfen. Sie dienen als Absperrband. „Ansonsten ist auf unseren 1 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch genug Platz, damit sich die Gäste nicht in die Quere kommen“, findet Bender.

Am Männertag (Donnerstag, 21. Mai) sowie an Pfingstsonntag (31. Mai) hat das Feuerwehrmuseum in Roßwein von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Größere Gruppen können sich vorher telefonisch (0174 2442223) oder per E-Mail (bender.detlef@yahoo.de) bei Detlef Bender anmelden, wann der richtige Zeitpunkt zum kommen ist. Führungen sind auch nach vorheriger Absprache möglich.

Von Max Hempel