Roßweins Grüne Aue an Sternekoch verkauft

Roßwein

Ein wenig wehmütig ist er schon. Hans-Peter Benedix war 47 Jahre Wirt. In der Grünen Aue an der nordwestlichen Einflugschneise nach Roßwein hat er gekocht, bewirtet, Skatturniere veranstaltet. Zuletzt tanzten die Roßweiner in seinem Saal bei zwei Veranstaltungen, die das Bürgerhaus gemeinsam mit den Roßweinern organisiert hatte.

Die Grüne Aue liegt direkt an der Döbelner Starße, an der nordwestlichen Einflugschneise von Roßwein. Quelle: Sven Bartsch

Viele Jahre hat Hans-Peter Benedix auch in dem mit wildem Wein bewachsenen Objekt an der Döbelner Straße gewohnt. Jetzt ist er ausgezogen. Freiwillig – denn er hat es verkauft. Seit drei Jahren stand das Objekt zum Verkauf und der 68-Jährige wusste, dass irgendwann der Tag kommen würde, da er den Umzugswagen bestellen muss. Und so ist er jetzt „zu 80 Prozent erleichtert“, wenn auch der Auszug schon ein wenig schwierig gewesen sei.

Leipziger Sternekoch übernimmt

Zum 1. April hat Hans-Peter Benedix die Grüne Aue verkauft. Die Verantwortung für das Objekt hat Detlef Schlegel übernommen. Der gebürtige Roßweiner ist Sternekoch und betreibt in Leipzig das Restaurant Stadtpfeiffer.

Dass die Grüne Aue offenbar weiterhin eine gastronomische Ausrichtung haben soll, freut Benedix. Und hat ihn letztlich bewogen, dem Verkauf zuzustimmen. Interessenten für das Objekt hatte es in den zurückliegenden drei Jahren mehrere gegeben. Allerdings waren es entweder undurchsichtige Ideen oder eben die Aussicht auf keine gastronomische Weiternutzung, die den langjährigen Eigentümer zögern ließen.

In Döbeln nach neuer Skat-Heimat suchen

Auch Roßweins Stadtväter dürfte die aktuelle Wendung freuen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hatte sich schon immer gewünscht, dass die Aue in irgendeiner Form gastronomisch weiter betrieben wird, vielleicht sogar als Ausflugsgaststätte. Denn das Objekt ist für Wanderer und Radfahrer am Mulderadweg günstig gelegen. Im Technischen Ausschuss der Stadt war entsprechend der Antrag eines Kaufinteressenten, der ein Tierkrematorium auf dem Gelände errichten wollte, abgelehnt worden.

Für Hans-Peter Benedix ist nun noch die Frage zu klären, wo zukünftig die Skatturniere stattfinden werden, für die die Grüne Aue auch bekannt war. „Seit dem letzten Jahr hat es ja Corona bedingt schon keinen Skat mehr bei mir gegeben.“ Weil die Grüne Aue dafür auch zukünftig nicht mehr in Frage kommt, ist der Skatclub Gran Hand auf der Suche nach einer neuen Lokalität. „Hier in Roßwein wird das aber nichts werden“, sagt Hans-Peter Benedix, der mit im Vorstand des Vereins ist. Man suche in Döbeln nach einer Möglichkeit.

Hans-Peter Benedix ist nun zwar aus der Grünen Aue ausgezogen. Und wird mit seinem Skatspiel nach Döbeln umziehen. Leben aber will und wird er weiterhin in Roßwein. Seine Heimatstadt verlassen will er nicht. „Ich bin in Roßwein geboren und ich will auch hier sterben“, sagt er.

Von Manuela Engelmann-Bunk