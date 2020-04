Roßweins Grundschule wird abgeklebt

Von der Polizei ertappt: Ein 18-jähriger Fahranfänger war in Waldheim nicht nur mit 0,46 Promille mit dem Auto unterwegs. Er hatte auch zwei Insassen. Für alle drei gab es keinen Grund, in Coronazeiten draußen herumzufahren. In Döbeln trafen sich zehn Personen einer Hausgemeinschaft im Hinterhof. Beamte lösten die Zusammenkunft auf.