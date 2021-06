Roßweins Stadtverschönerer legen richtig los

Roßwein

Als Enrico Korth seinen Urlaub an der Mosel genoss, fiel ihm eine Gruppe Menschen auf. Die Männer, Frauen und Kinder waren mit blauen Säcken bewaffnet und veranstalteten einen sogenannten „Clean Day“ – also einen Tag, an dem sie die Stadt verschönern. Das hat viel mit Müll entsorgen zu tun, aber auch mit der Pflege von Grünflächen. So was wollte Enrico Korth auch für seine Stadt tun. Er brachte die Idee mit nach Roßwein, holte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ins Boot und steckte innerhalb kurzer Zeit fast 15 Menschen mit seiner Idee an. Seit Sommer letzten Jahres gibt es die Interessengruppe, die sich Stadtverschönerer nennt.

Fleißig Unkraut zupfen

Ihrem Namen macht die Truppe alle Ehre. In den letzten Monaten gab es immer mal wieder kleinere und größere Einsätze. „Wir haben zum Beispiel die Wander- und Gehwege an der Mulde beräumt“, sagt Enrico Korth. „Und auch dort, wo der Bauhof mit dem Grünschnitt nicht hinterher kommt, helfen wir aus.“ So befreiten die Stadtverschönerer die sogenannten 100 Stufen von Unkraut und Wildwuchs, brachten den Weg im Wolfstal in Richtung Kamelie in Ordnung oder zupften fleißig Unkraut am Gipfelkreuz in Wetterwitz.

Insgesamt 15 Leute stehen auf der Liste der Interessensgruppe. „An den Einsätzen beteiligen sich immer so acht Leute“, weiß Enrico Korth. Die meisten kommen aus Roßwein, einige aus den Ortsteilen. „Bei den Familien, die mitmachen, sind immer auch die Kinder mit dabei“, sagt der Initiator. Eben so wie er es an der Mosel einst gesehen und sich für seine Stadt gewünscht hat.

Bald ein Verein?

Ob aus der Interessensgruppe mal ein Verein werden soll? „Es ist so schon schwierig Leute zu finden. Mit einem Verein bindet man die Menschen ja noch mehr“, so Enrico Korth. Eine Vereinsgründung steht deshalb erstmal nicht zur Debatte. „Das müsste sich ja auch einer auf die Fahne schreiben und die Zügel in die Hand nehmen.“ Für ihn selbst kommt das nicht in Frage. Er hat sich gerade erst im Dampfmaschinenverein an die erste Position wählen lassen.

Deswegen ist die die Lösung mit der Interessensgruppe gerade optimal. Unterstützung bekommt die Truppe immer auch vom Bauhof der Stadt. „Die stellen uns die Gerätschaften bereit oder helfen uns zur Not auch mal mit einem Einsatzfahrzeug aus“, erklärt Enrico Korth. Und wenn er sich etwas wünschen könnte, dann wäre es eine noch größere Beteiligung der ortsansässigen Firmen. „Ich weiß aus anderen Städten, dass viele solcher Verschönerungsgruppen Unterstützung von Unternehmen bekommen. Das fehlt uns hier in Roßwein noch ein bisschen. Einige haben sich aber auch hier bei uns schon bereit erklärt, mal auszuhelfen, wenn wir etwas brauchen.“

Termine auf der Homepage

Jeden dritten Samstag im Monat, von 9 bis 12 Uhr, wollen die Verschönerer von Roßwein in ihrer Stadt und den Ortsteilen anpacken. Die nächsten „Baustellen“ stehen schon fest. So soll die Buswartehalle am Ullrichsberg einen neuen Außenanstrich bekommen. Und auch der Rastplatz im Wolfstal, dort, wo der Parkplatz mit dem Hund vom Silberbergwerk steht, soll von Unkraut befreit werden.

Die Zuwegung zum historischen Wehr soll mit dem Rasentrimmer freigemacht werden. „Dort wollen wir Platz fü eine Bank schaffen“, sagt Enrico Korth. Auch den Wadnerweg an der Ruine Kempe, an der Zuwegung in Richtung Zweinig, wollen die Stadtverschönerer freischneiden. Wann, welcher Arbeitseinsatz ansteht, erfahren die Bürger auf der Homepage der Stadt Roßwein. Wer will, kann bei jedem Termin dazustoßen.

Von Stephanie Helm