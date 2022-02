Roßweins Vergangenheit kommt jetzt ans Licht

Roßwein

Die letzte Weihnachtsausstellung im Roßweiner Museum hat nie jemand gesehen – außer die Mitglieder des Heimatvereins selbst. Nach über einem Jahr Stille in der „Tonne“ – so wird der Teil des Rathauses, in dem das kleine Museum untergebracht ist, genannt – sollen jetzt wieder Besucher dorthin kommen können. Dafür haben Martina Thiele und ihre Vereinskollegen in den Archiven gekramt und die Vergangenheit ihrer Stadt ans Licht geholt.

Schauen, Rätseln, Entdecken

Zumindest einen großen Teil. Viele alte Ansichten haben die Heimatfreunde zusammengestellt – gemalte in Farbe oder schwarzweiße, auch Fotografien. „Die älteren Roßweiner werden viel zu schauen haben“, sagt Martina Thiele. Während manche Ansicht – wie etwa der Blick auf das Rathaus – scheinbar keine großen Veränderungen erfahren hat, sind andere Ecken in der Stadt kaum wiederzuerkennen. Diesmal haben sie auf viele Worte der Erklärung verzichtet, sagt Martina Thiele, es solle mehr geschaut und gerätselt werden.

Corona hat in Roßweins Museum Einzug gehalten – zum Glück nur als Zigarre. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Gleich zu Beginn der Runde durch das kleine Museum hat die Erinnerung an den Bergbau ihren Platz gefunden. Schräg gegenüber wird an Karl Hübsch gedacht, der zu DDR-Zeiten ein Reisebüro in der Mühlstraße hatte. Und Tabakwaren verkauft hat. Als er starb, übernahm die Stadt seine komplette Ladeneinrichtung und brachte sie im ehemaligen Stadtschreiberhaus gleich neben dem Rathaus unter. Ein paar der Dinge hat Martina Thiele jetzt ins Museum geholt um sie zu zeigen. „Wir haben auch Corona hier“, sagt sie und schmunzelt. Dann zeigt sie auf die alte Zigarrenschachtel hinter der Glasscheibe: „Grand Corona“ steht ins Holz gebrannt. Ob diese Zigarren heute noch schmecken?

Längst weg: Milchbar Flip und Dampfwäscherei

An der Stirnseite, direkt gegenüber des Museumseingangs thront ein großes Bleiglasfenster. Es stammt aus dem früheren Astoria-Kino unter den Linden. Nur Bilder können heute noch an das Kino erinnern, nach dem Hochwasser 2002 ist das Gebäude angerissen worden.

Andere Objekte in der Stadt warten noch auf einen Abriss. Das alte Terraschuh-Gebäude etwa, zuvor „Hauptschuh“. Nur Ruinen erinnern noch an die Schuhindustrie in Roßwein, zu der auch die 1895 gegründete Schuhfabrik Herlt gehörte. Die Milchbar „Flip“ ist wahrscheinlich auch nur den älteren Roßweinern ein Begriff, das Gebäude existiert nicht mehr, genauso nicht das der früheren Dampfwäscherei Frauenlob in der Uferstraße. Bilder aber gibt es davon, Martina Thiele und ihr Team zeigen sie den Roßweinern.

„Sind Sie blutarm, bleichsüchtig?“

Auch Roßweins Gastronomie mit alten Speisekarten, Werbeanzeigen und Bildern hat einen Platz in der Ausstellung gefunden. „Sind Sie blutarm, bleichsüchtig?“ Dann bitte trinken Sie unseren dunklen, süßen Malaga“ forderte beispielsweise das Gasthaus Geige anno dazumal auf.

Der Rheinische Hof noch mit seinem Braustübl. Quelle: Manuele Engelmann-Bunk

Die alte Ansicht des Rheinischen Hofs zeigt noch das Braustübl links neben dem Haupteingang, das, in dem das einfache Volk ein Einsiedler-Bier trinken konnte. Bei manchen Bildern muss auch Martina Thiele Rätsel raten. Doch meist findet sie heraus, worum es sich handelt. In zwei Büchern des alten Fotoclubs beweist sie, dass sie sich auskennt – zu allen Bildern kann sie sagen, welche Ansicht sie zeigen.

Eine Abteilung ist der ehemaligen Firma Karl Spranger gewidmet. Vor allem anderen fällt ein riesiger weißer Büstenhalter an der Wand ins Auge. „Der ist bestimmt mal als Ausstellungsstück gefertigt worden“, schmunzelt Martina Thiele. Andere, eher tragbare Mieder, gibt es auch zu sehen genauso wie verschiedene Kataloge der Miederfabrik und Bilder, wie in ihr gearbeitet wurde.

In Roßwein hergestellt – man glaubt es kaum: Feinste Mieder aus dem Hause Spranger. Quelle: Manuele Engelmann-Bunk

Roßweins Museum ist voll mit Vergangenheit der Stadt. Und darf sie jetzt wieder zeigen. Das erste Mal öffnet es am kommenden Wochenende, wenn die Roßweiner Vereinstage stattfinden. Am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr können die Besucher kommen und in Erinnerungen schwelgen oder vielleicht sogar Neues entdecken. Danach gibt es vier weitere Öffnungstage im März: Am 6., 13., 20. und 27. März jeweils von 14 bis 16 Uhr stehen die Türen zur Tonne offen.

Von Manuela Engelmann-Bunk