Roßweins Wehrstraße 29 ist zu gefährlich – jetzt handelt das Landratsamt

Roßwein

Eine gute Nachricht brachte Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler in den jüngsten Technischen Ausschuss mit: Bald werde wieder eine Ruine abgerissen und die Stadt kostet das keinen Cent. Es handelt sich um die Wehrstraße 29, das Objekt angrenzend an die Gebäude der Diakonie. Weil das Haus einsturzgefährdet ist und der Besitzer auf die Schreiben der Behörde nicht reagiert, handelt nun das Landratsamt und lässt das Gebäude aus Sicherheitsgründen per Ersatzvornahme abreißen. Das kann die Bauaufsicht immer dann, wenn von einem Objekt aufgrund seines Zustandes Gefahr ausgehen könnte.

Ähnlich war die Behörde mit der Bahnhofstraße 2 in Roßwein vorgegangen. Dort allerdings war zunächst noch versucht worden, das Objekt zu retten, da es unter Denkmalschutz steht. Das große Mehrfamilienhaus hatte als stadtbildprägendes Gebäude notgesichert werden sollen, um weitere Schäden zu vermeiden und zukünftig vielleicht doch einen Investor zu gewinnen.

Abgerissen: Das frühere Denkmal Bahnhofstraße 2 in Roßwein. Quelle: Sven Bartsch

Daraus wurde nichts, weil die Schäden zu groß waren. „Wenn der Erhalt des Gebäudes um ein Vielfaches teurer ist als ein Abriss, dann kann die Denkmalwürdigkeit auch aufgehoben werden“, hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf einer Ortsbegehung im Herbst 2020 formuliert.

Genau so ist es gekommen, seit Ende des vergangenen Jahres klafft nun an der Stelle eine Lücke. Die Abrissarbeiten im November waren ohne wesentliche Verkehrseinschränkungen erledigt worden. Allerdings gibt es jetzt noch Auseinandersetzungen um die Zuständigkeit für das ordentliche Verputzen der Giebelwand des angrenzenden Gebäudes.

Das Gebäude in der Wehrstraße 29 soll abgerissen werden. Quelle: Sven Bartsch

In der Wehrstraße wird laut Dirk Mehler eine einwöchige Vollsperrung erforderlich sein. Im Mai soll das Gebäude abgerissen werden. Die Kosten sind mit zirka 120 000 Euro veranschlagt. Wie in der Bahnhofstraße ist für das nach dem Abriss leere Grundstück zunächst nichts vorgesehen. Es gehört ja nicht der Stadt.

Irgendwann könne es als herrenloses Grundstück deklariert und eventuell zum Verkauf freigegeben werden, so Dirk Mehler. Doch bis es soweit ist, fließt noch sehr viel Wasser die Mulde entlang.

Von Manuela Engelmann-Bunk