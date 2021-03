Rot statt dunkelblau – neue Kleidung für Ostrauer Feuerwehr

Ostrau

Die Kameraden der Ostrauer Feuerwehr haben einen Schwung neuer Einsatzkleidung bekommen. Statt dunkelblau wie bisher sind Jacken und Hosen jetzt rot. Dahinter steckt mehr als die Lust auf eine neue Farbe, wie Toby Lippert erklärt. Er ist als Kleidungswart für die Koordination der Sachen zuständig. „Die bisherige, dunkle Kleidung ist schlecht sichtbar. Das merken wir zum Beispiel bei technischen Hilfeleistungen auf Straßen. Der Fahrbahnbelag ist dunkel, genauso wie unsere Kleidung.“

Tragekomfort steigt

Die rote Kleidung hat noch einen anderen Vorteil. Man sieht auf ihr die Partikel des Feuers besser. Doch nicht nur die Farbe ist neu, auch der Schnitt der Kleidung ist anders. „Vorher waren die Jacken eher lange Mäntel. Die gehen fast bis zum Knie. Das schützt zwar gut vor Feuer, ist aber beschwerlicher beim Arbeiten“, erklärt Toby Lippert. „Unser Arbeitsfeld verändert sich. Unsere Einsätze werden immer länger und immer öfter handelt es sich dabei um technische Hilfeleistung. Da ist ein so langer Mantel eher hinderlich.“ Noch dazu ist die neue Einsatzkleidung atmungsaktiver und leichter. „Der Tragekomfort für die Kameraden steigt damit deutlich“, so Lippert. Die Kameraden testeten vor der Anschaffung verschieden farbliche Kleidung von unterschiedlichen Herstellern. Zeit genug hatten sie dafür, denn die Kameraden warten seit einem Jahr auf die jetzt endlich in Beschlag genommenen Sachen.

Hoher Verschleiß

Jedes Jahr sollen jetzt fünf Kameraden neu eingekleidet werden. Diesmal klappte das mit Hilfe von Fördermitteln, wie das in den nächsten Jahren aussieht, steht noch in den Sternen. Toby Lippert erklärt, wie die Verteilung der Sachen vonstatten geht. „Die Kameraden, deren Sachen den höchsten Verschleiß aufweisen, bekommen Ersatz“, sagt er. So sollen alle Kameraden sukzessive neu eingekleidet werden.

Von Stephanie Helm