Rotbuche vom Bürgergarten bekommt ein neues Plätzchen

Es grünt und blüht und sieht wieder richtig aufgeräumt aus im Döbelner Bürgergarten. Die erste Etappe der Vorbereitungsarbeiten für den drei Millionen Euro schweren Umbau des historischen Parkes im Herzen der Stadt ist abgeschlossen. „ Es wurden einige Bäume gefällt und es wurde vor allem viel Totholz aus Baumkronen geschnitten. In der Hauptsache ging es dabei um Verkehrssicherung aber auch um erste Bauvorbereitungen“, sagt dazu Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Am auffälligsten sind die abgeschlossenen Arbeiten im Bereich des ehemaligen Ziegengeheges am Ostufer des oberen Bürgergartenteiches. Hier wurden die Zäune abgebaut, Bäume gefällt und das einstige Stallgebäude abgerissen. Auf diesem in der Abendsonne liegenden Bereich sehen die Pläne für den Parkumbau das Anlegen eines Gartens der Partnerstädte vor. Die Idee: Wie bei einer Landesgartenschau sollen hier die Döbelner Partnerstädte Unna, Heidenheim, Vyskov und Givors eine Fläche regionaltypisch bepflanzen und auch mit Kunstobjekten gestalten. Auch die Blumenuhr soll von ihrem jetzigen Standort neben dem Bürgergarten-Restaurant in den Garten der Partnerstädte, an die Stelle des jetzigen Trafohauses umziehen.

Ebenso auffällig sind die Baumschnittarbeiten rund um den denkmalsgeschützten historischen Pavillon. Hier wurden Bäume gefällt, die direkt an dem Gebäude standen. Damit ist jetzt Platz für die Sanierung. Der Pavillon bekommt eine Wirtschaftszufahrt und soll als Hochzeitspavillon, für Ausstellungen, kleine Konzerte oder Familienfeiern nutzbar gemacht werden.

Aufgeräumt wurde zudem rund um die einstige Freilichtbühne im Bürgergarten. Unmengen von Holz und Gestrüpp wurden beseitigt. Die alte Freilichtbühne wird abgerissen und durch eine kleinere, modernere Freilichtbühne mit Überdachung ersetzt. Sie soll für kleine Veranstaltungen, Schulaufführungen und vor allem als grünes Klassenzimmer genutzt werden. Im Umfeld werden Spielgeräte für Kinder und Familien aufgestellt.

Geklärt ist das Schicksal der Rotbuche, die noch in der historischen Sichtachse vom Pavillon zum oberen Teich steht. Sie wird demnächst umgesetzt. „Mit der Fachfirma haben wir geklärt, dass dies technisch möglich ist. Nun müssen wir noch ein paar Vorbereitungsarbeiten eintakten, bevor schwere Technik anrücken kann“, sagt Maja Köhler vom Sachgebiet Naturschutz im Döbelner Rathaus. Rund um den Baum mit einem Stammdurchmesser von 1,60 Meter müssen in einem Radius von drei Metern die Wurzeln gekappt werden. Dann soll der Baum mit schwerer Technik herausgehoben und an einen neuen Standort gebracht werden. Ob dieses neue Zuhause an anderer Stelle im Bürgergartenpark oder in den Klostergärten sein wird, ist noch nicht endgültig geklärt.

Im Bürgergarten kehrt jetzt einmal wieder Ruhe und Idylle ein. Denn der Umbau des Parkes findet die nächsten Monate wieder in Büros und auf dem Papier statt. Bis Ende Juni muss im Rathaus der ausführliche Projektantrag fertig und an die zuständigen Stellen beim Bundesumweltministerium gesendet werden. Im Juli soll es dann vor Ort in Döbeln einen Abstimmung mit der Projektbetreuung des Bundesförderprogrammes geben. Danach hofft die Stadt auf den Förderbescheid, mit dem dann die Detailplanungen und die Ausführungsplanungen starten können.

Im Dezember hat der Döbelner Stadtrat mehrheitlich das Entwicklungskonzept für den Bürgergarten beschlossen. Auf dieser Grundlage soll bis 2024 das Parkareal mit 2,7 Millionen Euro Fördergeld des Bundes als „Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ neu gestaltet werden. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann hatte der Stadt Döbeln durch ihr Wissen aus der Parlamentsarbeit den Tipp für ein passendes Bundesförderprogramm gegeben und der Stadt durch ihre Begleitung in Berlin auf die Liste für die millionenschweren Förderung verholfen.

