Rotes Kreuz  will Haus in Kriebethal kaufen

Kriebethal

Dieser Tagesordnungspunkt ist interessant. „Beschluss zum Verkauf der Flurstücke 58/2 und 58/10 der Gemarkung Kriebethal“ ist er überschrieben. Ein Blick in die sächsische Flurstückkarte offenbart, welche Immobilie sich dahinter verbirgt: Das ehemalige Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes an der Goethestraße 8 in Kriebethal. Die Gemeinderäte sollen beschließen, das Haus ans DRK zu verkaufen. Da es sich über zwei Grundstücke erstreckt, sind im Beschluss zwei Flurstücknummern angegeben.

„Wir haben das Haus bisher in Erbpacht. Das ist für künftige Investitionen aber nicht so günstig“, sagt Jörg Hirschel, Bereichsleiter des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen. Aktuell ist in dem Haus die Kurzzeitpflege einer Mittweidaer Klinik untergebracht. „Das ist aber nur vorübergehend für ein Jahr“, sagt Jörg Hirschel. Das DRK möchte das ehemalige Pflegeheim zu einem Ausbildungszentrum umbauen. Dort soll die Breitenausbildung stattfinden aber auch die Spezialausbildung für Rettungssanitäter. „Darüber hinaus soll das Haus auch der Gemeinde offenstehen“, sagt der DRK-Bereichsleiter. So zum Beispiel zur Blutspende oder für Veranstaltungen, wie etwa Konzerte.

Als Pflegeheim schloss das DRK das Haus in Kriebethal zum Jahresende 2020. Der Betrieb einer solch kleinen Einrichtung hatte sich nicht mehr gelohnt. Aus 40 Betten ohne Nasszellen auf den Zimmern wären 28 Betten geworden, hätte das DRK das Haus so umgebaut, dass jedes Zimmer eine Nasszelle hat. So wollte das DRK eine Kurzzeitpflege mit 20 Plätzen in Kriebethal einrichten, arbeitete dieses Projekt langfristig seit 2015 aus. Aber dann änderten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Pflege, so dass sich auch dieses Projekt nicht mehr gelohnt hätte. Bei so vielen Änderungen stand für das DRK allerdings immer fest: Wir bleiben in Kriebethal. Mit was auch immer.

Der Verkaufsbeschluss ist nicht der einzige Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung der Kriebsteiner Gemeinderäte. In zehn weiteren geht es unter anderem um den Kauf eines Fahrzeugs für den Bauhof sowie die Vergabe der Aufträge für die Balkonanbauten an ein Haus der Gemeinde in Ehrenberg.

Der Kriebsteiner Gemeinderat tagt am Montag, 31. Mai, ab 19 Uhr in der Turnhalle Kriebethal an der Turnerstraße 1 zunächst in öffentlicher Sitzung.

Von Dirk Wurzel