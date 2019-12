Rückblick: Das war das Jahr 2019 in Döbeln

Döbeln

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir nutzen diese Gelegenheit, um einen Blick auf die Höhepunkte zu werfen. So lief es in Döbeln:

Januar

Land unter im Döbelner Flutgraben Quelle: Sven Bartsch

Land unter im Döbelner Flutgraben: Wegen steigender Wasserpegel in der Mulde wurde Anfang Januar eine Klappe des Schlossbergwehres in Döbeln geöffnet und die Baustellen an der Brücke Straße des Friedens und an den Flutschutzwänden im Flutgraben geflutet. Die Baustellen waren seit Weihnachten ohnehin geräumt. Ein imposanter Anblick, wo sonst nur ein Rinnsal durch den Flutgraben fließt.

Februar

Experten der Dekra und der Bergungsfirma untersuchen den abgestürzten 40-Tonner. Quelle: Sven Bartsch

Nach der Kollision mit einem Baustellenfahrzeug durchbricht ein 40-Tonner voller Milchpackungen am 11. Februar das Brückengeländer der Autobahn 14 bei Simselwitz und stürzt sechs Meter von der Brücke in die Tiefe. Das Fahrerhaus grub sich beim Aufprall zur Hälfte in die Böschung ein und fing Feuer. Der Lastwagenfahrer stirbt. Es war einer der dramatischesten Einsätze für die Feuerwehr Döbeln und ihre Ortswehren in diese Jahr.

März

Die vier Döbelner zeigten für ihre Heimatstadt Flagge bei der großen Parade zum St. Patricks-Day auf der 5th Avenue in New York. Quelle: Johannes Ullrich/Heiko Hentschel

Döbelner Retter zeigen Flagge bei der Parade zum St. Patricks-Day im März in New York. Silke Lormis, Johannes Ullrich und Heiko Hentzschel (h.v.l.) von der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln sowie Yasmin Führer (vorn) vom Döbelner THW liefen mit einer 46-köpfiger Gruppe aus Sachsen im internationalen Feuerwehrblock mit auf der 5th Avenue. Vier Tage verbrachten die ehrenamtlichen Retter auf Einladung amerikanischer Feuerwehrleute in der Stadt die niemals schläft.

April

Pfarrer Reinhard Mehnert begutachtet das fertige Dach in luftiger Höhe. Quelle: Sven Bartsch

Nach 40 Jahren oben ohne ist die Mochauer Kirche wieder dicht. Das Notdach auf dem Mochauer Kirchenschiff wird im April fertig montiert. Das Gerüst bleibt für Mauerwerksarbeiten bis Sommer stehen. Zum Erntedankfest feiert die Gemeinde das Kirchendach, denn viele haben tatkräftig mitgeholfen oder Geld gespendet. Dennoch bleibt die Kirche eine Sommerkirche. Sie behält die offenen Fenster. Dadurch ist die Kirche nicht beheizbar.

Mai

Die Döbelner Pferdebahn bekommt einen Hänger aufs Gleis gestellt. Quelle: Sven Bartsch

An einem 80-Tonnen-Kran schwebte im Mai der rote Neuchateler Pferdebahnwagen aus dem Depot auf einen Betonsockel hinter dem Döbelner Pferdebahnmuseum. An seiner Stelle in der Ausstellung wurde der gelbe Wagen Nr. 106 des Verkehrsmuseums Dresden als Leihgabe ans Pferdebahnmuseum auf das zweite Gleis gestellt. Dieser ursprünglich in Philadelphia gebaute Wagen soll in den nächsten zehn Jahren ein Highlight des Döbelner Museums werden.

Juni

Sven Liebhauser und Hans-Joachim Egerer eröffnen das Döbelner Stadtfest. Quelle: Sven Bartsch

Der Kandidat der Christdemokraten, Sven Liebhauser, konnte sich bei der Oberbürgermeisterwahl im Mai gegen den einzigen weiteren Kandidaten, Dirk Munzig (55) von der AfD deutlich durchsetzen. Liebhauser erhielt 65,7 Prozent der Stimmen. Munzig kam auf 34,3 Prozent. Gemeinsam mit dem scheidenden OBM Hans-Joachim Egerer eröffnet Liebhauser im Juni das Döbelner Stadtfest. Im August wird der neue Döbelner Oberbürgermeister vereidigt.

Juli

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Sonja Penzel, Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz, mit Revierleiter Andree Wagner auf der Baustelle. Quelle: Sven Bartsch

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Sonja Penzel, Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz, sehen sich mit Andree Wagner, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Reviers Döbeln, auf der Baustelle des neuen Döbelner Polizeirevieres um. Es entsteht seit Juli bis Frühjahr 2021 an der Eichbergstraße als Dreigeschosser ohne Keller mit Platz für 90 Döbelner Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter. 8,5 Millionen Euro soll der Neubau kosten.

August

Die Achterbahnfahrt durch die Gakendelle endet. Quelle: Olaf Büchel

Die Achterbahnfahrt durch die Gakendelle endet am 5. August. Seitdem rollen die Autos über das neue Teilstück des Autobahnzubringers zwischen Döbeln-Ost und der A 14. Im Oktober wird der Abschnitt mit dem Marktkaufkreisel und den Tankstellen freigegeben. So entfällt die Umleitung durchs Gewerbegebiet. Im Dezember wird die Übergabe des 23-Millionen-Euro-Verkehrsprojektes gefeiert. Seit August ist auch die neugebaute Zschopaubrücke in Töpeln befahrbar.

September

Start der Festwoche am Döbelner Lessing-Gymnasium. Quelle: Sven Bartsch

Mit einer Festwoche feiert das Lessing-Gymnasium Döbeln im September sein 150-jähriges Bestehen. Die Festwoche beginnt mit einem großen Schulhoffest an der Außenstelle am Körnerplatz. Aber auch ein Schulball, Gespräche mit Absolventen, eine Kunstausstellung oder ein Fremdsprachenfest und ein Festakt samt Filmpremiere gehören zum Programm. 150. Geburtstag feiern in diesem Jahr auch die Schlossbergschule und die Briefkastenfirma Max Knobloch in Döbeln.

Oktober

Neuer Kronleuchter für die Ziegraer Kirche. Quelle: Sven Bartsch

Ein schlichter Hauch von Luxus erhellt seit dem Erntedankfest im Oktober die kleine Ziegraer Kirche. Der neuer Ringkronenleuchter aus der Leuchtermanufaktur in Wurzen wurde komplett aus Kollekten der Sternstunden-Konzerte und aus Spenden finanziert. Die Kirche wurde in diesem Jahr 250 Jahre alt.

Anfang Oktober kommt das erste Döbelner Streetfood-Schmecktival mit 20 Ständen auf dem Obermarkt bei den Besuchern gut an.

November

Freigabe der Brücke Straße des Friedens´ Quelle: Sven Bartsch

Nach 18 Monaten rollt der Verkehr seit 22. November wieder ohne Umwege über die neue Brücke Straße des Friedens durch die Stadt. Für den Flutschutz wurde sie abgerissen und deutlich breiter neu gebaut. Im Juni 2018 war das Brückenbauprojekt gestartet. 2,3 Millionen Euro wurden investiert. Neben dem Brückenbau verlegten alle Versorgungsträger neue Kabel und Rohre. Auch Rückschlagklappen und ein Rückschlagbauwerk wurden in die Kanalisation eingebaut.

Dezember

Der Döbelner Weihnachtsmarkt am Niedermarkt. Quelle: Gerhard Schlechte

Mit neuem Konzept und neuer Beleuchtung feiert Döbeln drei Tage im Dezember am Niedermarkt einen feinen und gut besuchten Weihnachtsmarkt. Die Eisarena auf dem Stadtwerkegelände wird wegen des guten Zuspruchs verlängert. Döbeln gehört zu den aufstrebendsten Mittelstädten in Deutschland. Eine Studie sieht die Stadt auf dem zweiten Platz von 581 untersuchten kleineren Städten. Im Stadtrat werden deshalb die Weichen für neue Eigenheimsiedlungen gestellt.

