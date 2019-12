Rückblick: Das war das Jahr 2019 in Roßwein

Roßwein

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir nutzen diese Gelegenheit, um einen Blick auf die Höhepunkte zu werfen. Den Anfang macht Roßwein.

Januar

Die Alte Post in Roßwein ist zum Ärzte- und Gesundheitszentrum umgebaut worden. Nach zwei Jahren Bauzeit ist das Haupthaus offiziell eröffnet worden. Projektleiterin Gaby Zemmrich freut’s. Quelle: Sven Bartsch

17.1. Die Haßlauer Milchtankstelle wird ausgeraubt. Unbekannte zerstören den Milchautomaten komplett. 17.1. Der Roßweiner Rathausflügel hat neues Leben eingehaucht bekommen. 18.1. Nach zwei Jahren Bauzeit kann die Alte Post als Ärzte- und Gesundheitszentrum offiziell eröffnet werden. 28.1. „Ja, wir sind noch da!“ sagt das Roßweiner Jugendhaus und bedankt sich bei allen Unterstützern, die den Verein über drei schwere Baujahre geholfen haben.

Februar

Kein Durchkommen mehr: Die Kreisstraße von Niederstriegis nach Grunau ist ab sofort wegen des Brückenbaus voll gesperrt. Quelle: Sven Bartsch

14.2. Keine Lösung in Sicht: Ein weiteres Treffen zwischen Lasuv und Behindertenbeirat zum Thema Gehweg in der Döbelner Straße endet ergebnislos. 21.2. Unbekannte Schmierfinken verunstalten die Bodenplastik von Helmut Senf am Muldeufer. 25.2. Eine direkte Zufahrt nach Grunau von Roßwein aus gibt es nicht mehr. Weil eine kaum sichtbare Brücke neu gebaut wird, ist die Kreisstraße für fünf Monate voll gesperrt.

März

Heidi Roßberger verlässt nach 38 Jahren als Roßweins Kämmerin das Rathaus in Richtung Ruhestand. Der neue Doppelhaushalt trägt noch einmal ihre Handschrift. Quelle: Sven Bartsch

18.3. Das Jugendhaus bekommt die schriftliche Zusage, wieder mehr als nur 100 Besucher ins Gebäude lassen zu dürfen. 26.3. An der Oberschule ist ein Fall von Krätze aufgetreten. 27.3. In Otzdorf werden endlich die Spielgeräte auf dem neuen Spielplatz an der Kirche aufgebaut und Heinz Martin hängt eine Ehrenrunde als Ortsvorsteher dran. 29.3. Kämmerin Heidi Roßberger wird im Stadtrat nach 38 Dienstjahren im Roßweiner Rathaus offiziell verabschiedet.

April

Nimm ein Buch, bring ein Buch: Hildegard Beyer (l.) hat am Dienstag die erste Mini-Tauschbibliothek für Roßwein eröffnet. Marita Mantzsch nahm sich gleich ein Buch mit. Quelle: Sven Bartsch

17.4. Die Stadt schickt ein neues Förderprogramm für junge Familien ins Rennen. Wer ein Haus in der Innenstadt kauft, kann bis zu 5.000 Euro geschenkt bekommen. Und es gibt erstmals einen Bürgerhaushalt. 24.4. In der Tonne wird der Bücherflohmarkt 2.0 eröffnet. 26.4. Roßweins Stadtsporthalle braucht nach einem Wasserschaden einen neuen Fußboden. 30.4. Hildegard Beyer kann die erste Mini-Tauschbibliothek für Roßwein einweihen.

Mai

Petra Steurer und ihre Stadt: Obwohl sie in Döbeln lebt, ist Roßwein für sie mehr Heimat. Hier war sie fast 25 Jahre Bauamtsleiterin und hat einige Katastrophen mitgemacht. Quelle: Sven Bartsch

16.5. Der Kita-Anbau in Niederstriegis ist nach zwei Jahren endlich fertig. 17.5. Döbelns Polizeirevierleiter Andree Wagner bescheinigt der Stadt, dass ihre Kriminalrate weiter gesunken ist. 27.5. 59,1 Prozent der Roßweiner haben den Weg an die Wahlurne gefunden. Die CDU bleibt stärkste Fraktion, neu im Stadtrat ist die AfD. 30.5. Bauamtsleiterin Petra Steurer verabschiedet sich nach fast 30 Jahren in Roßweins Stadtverwaltung in den Ruhestand.

Juni

Mit jeder Menge Sport-Spaß ist das Roßweiner Stadion wieder eröffnet worden. Quelle: Jörg Schreiber

12.6. In Niederstriegis zünden Unbekannte die Strohpuppe an, die der Sportverein als Werbung für sein Vereinsfest aufgestellt hat. 13.6. Die Giebelwand am Kräutergarten wird nach einem Bürgerhaus-Projekt mit bunt besprühten Platten verschönert. 28.6. Die Gleisberger Fußballer starten zum 90. Vereinsgeburtstag ein dreitägiges Party-Wochenende. 29.6. Das Industriestadion wird nach umfangreicher Sanierung mit einem Sportfest wieder eröffnet.

Juli

„Ihre Kinder“ nennt Bärbel Richter die Mädchen und Jungen ihrer vierten Klasse. Auch wenn sie jetzt in den Vorruhestand geht – ein Klassentreffen nach fünf Jahren wird es auf jeden Fall geben. Quelle: Sven Bartsch

12.7. Barbara Richter nimmt nach 43 Jahren Abschied von Roßweins Grundschule. 14.7. Die Feuerwehr nimmt einen neuen Ford Ranger in Betrieb, mit dem die Kameraden Bereitschaftsärzte zu ihren nächtlichen Einsätzen fahren. 15.7. Ex-Thomaner Lukas Lomtscher will aus der Villa Bauch eine Ensembleakademie machen. 24.7. Der Behindertenbeirat wendet sich in der Sache Gehweg Döbelner Straße mit einem offenen Brief an die Landesregierung.

August

Das frühere Wohnheim für Schmiedewerkarbeiter am Baderberg wird derzeit abgerissen. Hier soll bis April 2021 ein Pflegeheim entstehen. Quelle: Gerhard Schlechte

25.8. Das Bürgerhaus feiert seinen ersten Geburtstag. 26.8. Der Niederstriegiser Kirchturm erstrahlt nach seiner Generalüberholung in neuem Glanz. 29.8. Auf dem Baderberg reißt die Chemnitzer Theed Projekt GmbH das frühere Arbeiterwohnheim ab, um dort ein Pflegeheim zu bauen. 30.8. Kraftklub aus Chemnitz rockt bei einem spontanen Benefizkonzert das proppevolle Roßweiner Jugendhaus.

September

Danke für Ihr Engagement: Sechs Ehrenamtliche zeichnete die Stadt Roßwein zu ihrem traditionellen Ehrenamtstag am Freitagabend im feierlichen Rahmen aus. Quelle: Sven Bartsch

19.9. Das Freibad wird mit einem Badewannenrennen zum Schauplatz für die MDR-Aktion „Wünsche werden wahr“. 20.9. Die Straße zum Sportplatz wird endlich saniert. 25.9. Das Jugendhaus feiert seinen 25. Geburtstag. 26.9. Die Kreisstraße von Niederstriegis nach Grunau wird wieder für den Verkehr freigegeben. 27.9. Die Stadt sagt mit ihrem Ehrenamtstag all jenen Danke, die mit ihrem Engagement das soziale Leben der Stadt bereichern.

Oktober

Döbelns Käferbande zieht um: Das größte ostdeutsche Käfertreffen findet im nächsten Jahr nicht auf den Klosterwiesen statt, sondern auf dem Sonnenhof in Ossig. Quelle: Gerhard Dörner

16.10. Ordnungsamt-Mitarbeiter retten ein halbtotes Katzenjunges und geben es in die Obhut der Katzeninitiative. 17.10. Die Gleisberger wollen einen Zebrastreifen für ihren kleinen Ort. 20.10. Der Sonnenhof in Ossig ist zukünftig um eine Attraktion reicher: Das Döbelner Käfertreffen zieht ins Landhotel um. 26.10. Mitglieder des Zukunftsforums bringen gemeinsam mit den Roßweinern, Niederstriegisern und Gleisbergern rund 5.000 Blumenzwiebeln in die Erde.

November

Eltern und Erzieher stemmen in der Niederstriegiser Kita den Umbau des Gartens. Quelle: privat

20.11. Der Betriebsrat des früheren Roßweiner Schmiedewerks fordert eine Umorientierung von der Geschäftsleitung. Das Unternehmen muss mit 70 Prozent weniger Auftragsvolumen überleben. 28.11. Erneut haben Jugendliche die öffentliche Toilette im Brautloch verwüstet. Das Ordnungsamt kommt an seine Grenzen. 29.11. Die Niederstriegiser freuen sich über ein von Eltern und Erziehern neu gestaltetes Außengelände in der Kita.

Dezember

Martina Thiele lässt die Puppen tanzen. Quelle: Sven Bartsch

1.12. Zum Weihnachtsmarkt haben die Roßweiner auch die Gelegenheit, die neue Ausstellung des Heimatvereins zu besuchen. Der lässt diesmal die Puppen tanzen. 6.12. Noch nicht aufgebaut, aber schon da: Die Stadt hat von Manfred Vollmert ein zweites Kunstobjekt für die Grünfläche am früheren Astoria-Kino geschenkt bekommen. 11.12. Für die Ruine Kempe gibt es wieder einen Bauvorantrag – eine Wohnnutzung ist geplant.

Von Manuela Engelmann-Bunk