Rückblick: Das war das Jahr 2019 in den Gemeinden

Gemeinden

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir nutzen diese Gelegenheit, um einen Blick auf die Höhepunkte zu werfen. So lief es in den Gemeinden:

Januar

daz Streik beim Airbag-Zulieferer wegen Werksschließung (ehemals Takata) Quelle: Sven Bartsch

18.1. Der Heimatverein Schrebitz feiert seinen 20. Geburtstag. 18.1. Rund 80 Beschäftigte trafen sich zum Warnstreik vor den Toren des Airbag-Zulieferers Joyson im Mockritzer Gewerbegebiet. Das Werk sollte bis Jahresende geschlossen werden. 20.1. Die Antennengemeinschaft Gallschütz löst sich auf. Zum Abschied trifft sich der gesamte Vorstand, neben Klaus König und Dieter Kroschke, noch einmal am vor 33 Jahren selbst gesetzten Masten.

Februar

Ostrau Jahresinterview Dirk Schilling Bürgermeister von Ostrau Quelle: Sven Bartsch Fotograf

10.2. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) tritt seine zweite Amtszeit an. Als alleiniger Kandidat erhielt er 97,8 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent. 15.10. Die Vereine der Gemeinde Ostrau reichen 16 Anträge für 32.300 Euro bei der Verwaltung ein. Alle von ihnen wurden angenommen, allerdings nicht alle im vollem Umfang ihrer Wünsche. Insgesamt gibt die Kommune knapp 18.000 Euro an die Vereine.

März

Gallschütz Beiersdorf Siegfried Hempel sammelt Müll anderer auf Quelle: Sven Bartsch Fotograf

19.3. Der 80-jährige Siegfried Hempel aus Bennewitz sammelt mit seinem Fahrradanhänger zu Fuß zwischen seinem Dorf, Göldnitz und Zaschwitz Müll an den Straßenrändern auf. 31.3. Hochmittelalterliches Flair bringen 80 Männer und Frauen nach Zschaitz: Schwertkämpfer halten ihr Trainingslager am Burgberg ab und erwecken die Zeit der Völkerwanderung zum Leben.

April

Titel: The Biggest Loser; Staffel: 2019; 10; Person: Mario; Copyright: SAT.1/Willi Weber; Fotograf: Willi Weber; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1649197.tif; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.; daz Mario gewinnt Staffel 10, Fotonachweise: Bitte beachten Sie die jeweiligen Copyrights. Vorher-Nachher: © SAT.1 / Benedikt Müller / Willi Weber Studio: © SAT.1 / Guido Engels Nachher vor weiß: © SAT.1 / Willi Weber Quelle: © SAT.1

13.4. Die bisherige Leiterin des Tierheims Ostrau, Marlies Przybilla, gibt nach 27 Jahren Führung an Yvonne Jasinski ab. 27.4. Das sanierte Kriegerdenkmal unterhalb der Zschaitzer Kirche wird eingeweiht. Nun sind die Inschriften wieder lesbar. 28.4. Mario Pohl aus Jeßnitz gewinnt die Sat.1-Abnehmsendung „Biggest Loser“. Er verlor 101,4 Kilogramm und damit mehr als 51 Prozent seines Körpergewichts.

Mai

Erster Frischemarkt an der Eschkemühle in Ostrau Quelle: Döbelner Allgemeine Zeitung

18.5. Der Frischemarkt ist wiederauferstanden – direkt an der Eschke-Mühle, mitten im Ort. 22.5. Der Scheergrundweg von Westewitz in Richtung Klosterbuch ist nach zwei Jahren Hick-Hack fertig saniert und wird freigegeben. 26.5. Die Kommunalwahl bringt einige Neuerungen für die Gemeinderäte in Großweitzschen, Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Langgediente Mandatsträger sind ausgeschieden, Neulinge dazugekommen.

Juni

Auterwitz Mattheshof Auterwitz hat neue Besitzer Julia Brück hat den Mattheshof in Auterweitz übernommen Quelle: Fotograf Sven BartschFotograf Sven Bartsch

6.6. Julia Brück und Martin Tscharntke ersteigern den Mattheshof in Auterwitz – und haben große Pläne. 7.6. Erzieherin Sabine Wustmann verabschiedet sich in den Ruhestand. In einem Polizeiwagen mit Blaulicht fuhr sie vor der Kindertagesstätte Ostrau vor, wo bereits die Kinder und Eltern warteten. 18.6. Ostrauer Grundschüler verabschieden Schulsekretärin Erika Hänsel nach 36 Jahren im Dienst mit großer Aufführung.

Juli

Anita Reppe, Schulleiterin in Großweitzschen, wird in den Ruhestand verabschiedet, DAZ Quelle: bartschbartsch

5.7. Schulleiterin Anita Reppe verabschiedete sich nach 46 Dienstjahren von „ihrer“ Grundschule in Großweitzschen. 8.7. Richtfest bei Transpak: Riesenhalle wächst in Mockritz. 13.7. Zum ersten Mal veranstaltet Zschaitz ein Familiensportfest – inklusive Nüsseschlagen und Wasserbalancieren. 20.7. Linda, ehemals Keller, und Oliver Bunse sind das erste Ehepaar, das im „Wilden Mann“ in Ostrau getraut wird.

August

Ottewig 10. Ottewiger Floßrennen Quelle: Sven Bartsch Fotograf

3.8. Das Ottewiger Floßrennen fand zum zehnten Mal auf dem Feuerlöschteich statt. Der musste vorher aufgrund von Hitze und Schlick zwei Mal gereinigt werden.15.8. Es ist das vorläufige Ende eines Falls, der die Gemeinde Großweitzschen seit knapp zwei Jahren beschäftigt: Die frühere Hauptamtsleiterin wird wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt.

September

Ostrau Heiko Winkler Quelle: bartschbartsch

14.9. Torsten Krawczyk (44), Landwirt aus Großweitzschen, ist neuer Präsident des Sächsischen Bauernverbandes. 21.9. Ostrau feiert auf dem Festgelände sein 21. Kartoffelfest und krönt Markus Hesse zum neuen Kartoffelkönig. 30.9. Heiko Winkler wird zum neuen Vorsitzenden des Ostrauer Kinderfördervereins gewählt. Er löst damit Heike Grundmann ab.

Oktober

Kiebitz Kita eröffnet neue Räume Quelle: Fotograf Sven BartschFotograf Sven Bartsch

11.10. Alles neu in der Kindertagesstätte „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz: Nach langer Umbauphase dürfen die Kinder ihre neuen Räumlichkeiten beziehen. 12.10. Die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz feiert mit Erziehern, Eltern und Kindern ihren zehnten Geburtstag. 26.10. Die Ostrauer feiern ihre traditionelle Halloween-Party – mit gruseligen Gestalten von Gespenstern bis Zombies.

November

Stauchitz "The Taste"Kandidat Marko Ullrich trifft sich mit uns zum Interview Quelle: bartschbartsch

12.11. Der Lüttewitzer Kurt Schneider feiert seinen 100. Geburtstag. Mit ihm feiern Bürgermeister und Kita-Kinder. 16.11. Vor 100 Jahren geschah ein tragisches Zugunglück in Schrebitz. Der Heimatverein erinnert mit einer Gedenktafel daran. 27.11. Der Ostrauer Marko Ullrich gewann die TV-Kochshow „The Taste“. Neun Wochen lang kochte er die zahlreiche Gerichte auf einen Löffel und setzte sich gegen 15 Konkurrenten durch.

Dezember

Mini-Soccerfeld an der Grundschule Ostrau (DAZ) Quelle: Döbelner Allgemeine ZeitungDöbelner Allgemeine Zeitung

5.12. Hartmut Jeromin schließt nach 30 Jahren seine Gaststätte und Herberge am Stausee in Baderitz. Im gleichen Atemzug sperrt er auch den angrenzenden Jahnatalweg. 6.12. Die Grundschüler in Ostrau dürfen nach langer Bauzeit endlich das neue Mini-Soccerfeld in Beschlag nehmen. 8.12. Der Weihnachtsmarkt an der Eschke-Mühle hält kulinarische Besonderheiten für die Besucher bereit: Chatschapuri.

Alle Jahresrückblicke aus der Region >> Das war das Jahr 2019 in Roßwein >> Das war das Jahr 2019 in den Gemeinden >> Das war das Jahr 2019 in Hartha >> Das war das Jahr 2019 in Waldheim >> Das war das Jahr 2019 in Döbeln >> Das war das Jahr 2019 in Leisnig >> Das war das Jahr 2019 in Mittelsachsen

Von Stephanie Helm