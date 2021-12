Rückblick: So schenkte die LVZ-Spendenaktion schon Hoffnung

Region Döbeln

Das ist der Endspurt: Bis zum Sonntag noch läuft unsere diesjährige Spendenaktion „Ein Licht im Advent“. Und schon jetzt steht fest: In diesem Jahr brechen Sie, liebe Leser, alle Rekorde. Noch nie wurde so viel gespendet wie in den vergangenen drei Wochen. Die aktuelle Spendensumme beträgt knapp 19.000 Euro. Die immens große Anteilnahme am Schicksal von Ute Friedrich, die seit einem eigentlich banalen Unfall im Rollstuhl sitzt und jetzt unbedingt einen Hoffnungsschimmer braucht, ist mit nichts zu vergleichen. Mit jedem Tag gehen weitere Spenden ein – bis heute.

In diesem Jahr soll die LVZ-Spendenaktion Ute Friedrich aus Zunschwitz helfen. Quelle: Sven Bartsch

Die 55-jährige Zunschwitzerin hat auch drei Wochen nach dem Startschuss noch immer Tränen in den Augen, wenn sie von der immer weiter wachsenden Spendensumme hört. Jede einzelne Spende bringt Ute Friedrich ein Stück mehr Hoffnung. Und die braucht sie dringend. Denn ihr gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich in den zurückliegenden Monaten. Sie kann nicht mehr, wie sie will. Sie braucht einen Treppenlift für ihr Zuhause in Zunschwitz, mindestens genauso wie einen rollstuhlgerechten Umbau ihres Autos. Nur so kann sie an all dem festhalten, was sie ausmacht – und wie sie jeder kennt.

In den vergangenen 22 Tagen ist viel passiert. Warme Worte erreichten Ute Friedrich. Zuspruch von allen Seiten und eine ganz besondere Aufmerksamkeit wurde ihr geschenkt. Für die 55-Jährige ist das alles neu, ungewohnt. Sonst ist sie es, die sich für alle anderen aufopfert. Plötzlich hören die Menschen ihr zu. Sie sehen ihren Schmerz und kämpfen für sie mit. „Ich weiß nicht was ich sagen soll. Das ist unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet“, sagt sie.

In den zurückliegenden fünf Jahren haben zahlreiche Menschen mit ihren Spenden für „Ein Licht im Advent“ andere Menschen glücklich gemacht. Da war zum Beispiel die schwerkranke Ina Pusch aus Döbeln. Stark eingeschränkt durch den Krebs und die damit verbundene Chemotherapie sowie durch fortschreitendes Gelenkrheuma verließ sie kaum noch ihre Wohnung. Ein von den Spenden finanzierter Laptop war für sie das Tor zur Welt. Über 30 Personen und Gruppen spendeten damals zur ersten Ausgabe von „Ein Licht im Advent“. Ein Betrag von rund 1200 Euro kam so zustande.

Im Jahr darauf bekam der Tierschutzverein Leisnig den Spenden-Erlös in Höhe von knapp 2000 Euro, um sein Katzenhaus sanieren zu können. Es bekam einen neuen Fußboden. Zudem wurden die Sanitäranlagen im Tierheimgebäude auf Vordermann gebracht und ein Teil davon frisch gefliest.

Mobilität für den „Zwischenstopp“

Vor zwei Jahren sammelten wir für den Waldheimer Steffen Fraß. Der 24-Jährige wollte nach mehreren Bein-Operationen endlich sicher auf denselben stehen und ein Leben führen, dass ihm mehr Glück und Erfolg bietet, als bisher. Dafür holte Steffen Fraß seinen Schulabschluss nach, suchte sich Arbeit und fand sie auch. Mit den gespendeten rund 5000 Euro konnte er sich eine kleine Wohnung einrichten. Der Geschäftsführer der Möbel SB-Halle, Ralf Hensgens, beteiligte sich zudem mit einer großzügigen Sachspende. Steffen Fraß konnte sich letzten Endes Möbel, Einrichtungsgegenstände und Hausrat im Gesamtwert von rund 6000 Euro heraussuchen.

Und im vergangenen Jahr half „Ein Licht im Advent“ der Diakonie Döbeln dabei, einen noch jungen VW Transporter T6 im Wert von knapp 20.000 Euro anzuschaffen. Dieser verfügt über 8 plus 1 Sitze. Genau das Richtige, um den Menschen im Suchthilfeprojekt „Zwischenstopp“ von Bockelwitz aus zu mehr Mobilität zu verhelfen. Denn bis zu neun Männer werden in Bockelwitz nach Alkohol- und Drogenentzug auf eine Langzeittherapie und auf ein suchtfreies Leben vorbereitet. Der Bus soll helfen, sie zu bestimmten Freizeitaktivitäten und Terminen zu fahren. Denn der Hof in Bockelwitz liegt recht abgelegen. Wenn der letzte Bus aus Leisnig durch ist, geht nichts mehr. Für Freibadbesuche im Sommer oder Termine und Aktivitäten außerhalb des Busfahrplanes soll der Kleinbus bereit stehen. Bei der Spendenaktion im vergangenen Jahr waren 9500 Euro zusammengekommen. Über Einzelspendenbriefe und Sponsoren erhielt die Diakonie weiteres Geld.

Therapie in Dänemark

Die bislang größte Spendenbereitschaft zeigten Sie, liebe Leser, aber im Jahr 2018, als es um eine spezielle Therapie für die kleine Josefine Stuber aus Döbeln ging. Die Eltern ermöglichen ihrer schwer behinderten Tochter eine kostenintensive Doman-Therapie, für die unter anderem Aufenthalte im Therapiezentrum in Dänemark erforderlich sind.

All das – die große Freude, die viele Hoffnung – haben Sie, liebe Leser, möglich gemacht. Jedes Jahr haben Sie ein Licht im Advent gezündet. Mit Ihrer Großzügigkeit und Ihrer Nächstenliebe haben Sie Wunder wahr werden lassen. Noch einmal: Danke dafür!

So kommt Ihre Spende an So spenden Sie: Füllen Sie einen Überweisungsschein aus. Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion, Verwendungszweck: „Hilfe für Ute Friedrich“. Sie tragen bitte Ihren Betrag ein, den Sie spenden möchten, und überweisen diesen an: IBAN: DE 7886 0554 6203 9102 3330, BIC: SOLADES1DLN. Spendenbescheinigung: Bis 200 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für Spenden ab 200,01 Euro erhalten Sie von unserem Partnerverein, der Diakonie Döbeln eine Spendenbestätigung. Achtung: Dazu bitte Ihren vollständigen Namen und die Anschrift auf dem Überweisungsschein eintragen. Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Daher bitte auf den Überweisungsschein ihren Namen und ihre Adresse eintragen. Sollten Sie das nicht wünschen, dann tragen Sie bitte auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der Email: lesermarkt@lvz.de widersprechen. Spendenübergabe: Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht vom 27. November bis zum 19. Dezember 2021. Der Gesamtbetrag an Spenden kommt anschließend unserem Hilfsprojekt zugute. Wir berichten regelmäßig auf lvz.de über die Spendenaktion. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt wird, so geht das übrige Geld an unseren Projekt-Partnerverein.

Von Stephanie Helm