Rückblick: So war das Jahr 2019 in Hartha

Hartha

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir nutzen diese Gelegenheit, um einen Blick auf die Höhepunkte zu werfen. So lief es in Hartha:

Januar

Silke Weise freut sich über 20 Jahre Heimatverein. Quelle: Sven Bartsch

9.1. Die Turnhalle der Pestalozzi-Schule ist fertig. Die Neuauflage des Mittelbaus Formen an. Neun Jahre dauerte der Umbau. 12.1. Der Berufsinformationstag in der Hartharena wird ein Erfolg. 30.1. 20 Jahre Harthaer Heimatverein: Ohne den Verein gäbe es weniger Kultur in Hartha, ist sich Silke Weise sicher.

Februar

Hartha hat nun ein eigenes Gesundheitszentrum. Quelle: Sven Bartsch

4.2. Hartha bekommt ein Gesundheitszentrum. Die neue Ergotherapiepraxis von Anja Wiggershaus-Schmidt bietet sechsmal mehr Platz als vorher. 16.2. Die Harthaer CDU bekommt eine neue Spitze: Sven Voigtländer beerbt Günter Roßberg. 27.2. Die Feuerwehr Hartha braucht drei Millionen Euro für Gerätehaus und Einsatztechnik. Fördermittel werden beantragt.

März

Neues Teleskop für die Sternwarte. Quelle: Lisa Schliep

5.3. Das Sturmtief „Bennet“ fegt über die Region und sorgt im Harthaer Stadtwäldchen für einige umgeknickte Bäume. 11.3. Landwirtschaft trifft Kunst – für Aschershain gibt es Graffiti. 20.3. Es gibt ein neues Sonnenteleskop für Sternwarte: Genauere und vielseitigere Beobachtungen sind nun möglich. 30.3. Die Sternwarte feiert den Tag der Astronomie. Bei klarem Frühjahrshimmel wird ein Blick ins Weltall möglich.

April

Quandfreunde unterwegs Quelle: Steffi Robak

13.4. Der Frühjahrsputz der IG „Wir für ein schönes Hartha“ und des Heimatvereins ist ein Erfolg. Auch die Heimatfreunde aus Wendishain, Lauschka und Nauheim machten mit. 21.4. Quadfreunde aus der Region fuhren für eine Charity-Aktion Besucher von Hartha nach Beerwalde und zurück.

Mai

Brunnenfest in Hartha Quelle: Sven Bartsch

3.5. Die Kosten für den Umbau der Pestalozzi-Schule steigen: 16.000 Euro mehr für die Schulmauern. 26.5. Das Brunnenfest lockt zahlreiche Besucher an. Organisator Günter Roßberg: „Das ganze Fest ist ein Highlight“. 26.5. Der Harthaer Stadtrat wird gewählt. Acht der 18 Plätze gehen an Neuzugänge. Ronny Walter ( CDU) erhält mit 1.594 die meisten Stimmen.

Juni

Lothar Weisheit verabschiedet sich vom MLG in den Ruhestand. Quelle: Thomas Sparrer

4.6. Spatenstich für eine neue Baustelle in Hartha. In der Dresdener Straße 10 soll ein neues Seniorenwohnheim entstehen. 25.6. Am Martin-Luther-Gymnasium wechselt die Schulleitung. Nach 13 Jahren verabschiedet sich Lothar Weisheit in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Heike Geißler aus Döbeln.

Juli

Beim Sponsorenlauf sind 3.000 Euro zusammengekommen. Quelle: Sven Bartsch

1.7. Am Harthaer Markt tut sich was. Die Poststelle zieht aus der Drogerie Richter ins Autohaus Lang im Harthaer Neubaugebiet. 4.7. Laufen für den guten Zweck: Die Schüler der Pestalozzi-Schule sammeln beim Sponsorenlauf 3.000 Euro. 12.7. Die Baustelle am Harthaer Kreuz verzögert sich weiter, beim Asphaltieren der Straße kommen neue Probleme auf.27.7. Der trockene Sommer sorgt auch in Gersdorf für Probleme. Dort ist ein Feldbrand für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eine Herausforderung.

August

Petra Schreiters Seniorenresidenz wird zehn Jahre alt. Quelle: Nicole Grziwa

21.8. Zehn Jahre „Pflege mit Herz“. Petra Schreiter feiert in Hartha das Jubiläum ihrer Seniorenresidenz. Mit ihrem Team bietet sie Pflege im Heim, aber auch Hausbesuche an. 29.8. Das LTE-Netz in Hartha wird verbessert: Netzbetreiber Telefónica Deutschland errichtet eine neue LTE (4G)-Station in Hartha. 30.8.Tobias May aus Dorsten schießt sich in Hartha zum König. Er wohnt in NRW, hat jedoch auch Freunde hier in Hartha.

September

Ronny Walter und sein Verein „Jugend Aktiv Harthe“ haben den Trimm-Dich-Pfad wieder aufpoliert. Quelle: Sven Bartsch

6.9. Im Harthaer Stadtwäldchen darf wieder gesportelt werden: Ronny Walter und der Verein „Jugend Aktiv Harthe“ haben den Trimm-Dich-Pfad aufpoliert. 18.9. Konkurrenz für die DAZ? An der Pestalozzi-Schule erscheint die Schülerzeitung „Pesta-News“ in der ersten Ausgabe.

Oktober

Stock Car-Rennen in Hartha Quelle: Gerhard Schlechte

3.10. Der Freundeskreis Sachsenkreuz, Bürger der Städte Hartha, Leisnig und Waldheim feiern den Tag der Deutschen Einheit. Nächstes Jahr wartet das 30-jährige Jubiläum. 11.10. Harthas Bürgermeister Roland Kunze (parteilos) ehrt das Ehrenamt und zeichnet Feuerwehrleute und Vereinsvertreter aus. 27.10. Hauptsache es knallt: Das Stock Car-Rennen in Hartha steht an. Ein Publikumsmagnet bei sonnigem Wetter.

November

Sozialpraktikum an der Pestalozzi-Oberschule Quelle: Sven Bartsch

6.11. Fiese Enkeltrickser wollen in Hartha Beute machen – gehen aber leer aus – die Polizei rät zur Vorsicht! 8.11. Empathie gefragt: Harthaer und Döbelner Schüler im Theater vereint. Beim fächerverbindenden Unterricht (FvU) des Gymnasiums steht für die Neuntklässler das Sozialpraktikum an. 22.11. Harthas Pestalozzi-Oberschule erhält neue Tafeln. Das Besondere an ihnen: Kreide und Schwamm adé. Die Tafeln sind digital. 23.11. Vier Abiturienten vom Martin-Luther-Gymnasium kommen beim 9. Sächsischen Schüler-Filmfestival auf den dritten Platz in der Kategorie ab Klasse 9.

Dezember

Am Harthaer MLG gibt es einen neuen Essensanbieter. Quelle: Sven Bartsch

6.12. In der Mensa des Gymnasiums gibt es einen neuen Essensanbieter.12. Die gebürtige Harthaerin Maria Bixl hilft Kindern mit Behinderung in Sri Lanka. In der Stadtbibliothek erzählt sie von ihrer Arbeit. 22.12. Familien, Freunde, Bekannte – sie alle verbrachten die letzten Tage vor Weihnachten gemeinsam beim Harthaer Weihnachtsmarkt.

Von Vanessa Gregor