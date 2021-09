Rückgrat der Gesellschaft: Roßwein sagt wieder Danke

Roßwein

Es gab Tränen, schöne Musik, herzliche Worte und auch jede Menge zum Lachen: Beim achten Ehrenamtstag in Roßwein standen die im Mittelpunkt, die sonst oft genug hinter den Kulissen wirken und mit ihrem Engagement dafür sorgen, „dass der Laden läuft.“ Ähnlich salopp drückten es Peter Treuner und Ralf Bärwolff vom Leipziger Kabarett „Academixer“ in ihrem extra für den Ehrenamtstag vorbereiteten Lied aus: „Ohne die, die’s machen, hätt der Rest nicht viel zu lachen“ hieß es da in einer Zeile. Im großen Ratssaal gab es dann eine knappe Stunde Kabarett vom Feinsten für diejenigen, „die mit ihrem Wirken das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden“, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in seiner Dankesansprache formulierte. Größter Respekt gebühre den Menschen, die mit ihrem Handeln und Tun dem Trend des zunehmenden Egoismus in der Gesellschaft entgegenwirken und die umso wichtiger sind, in einer Zeit, in der die Menschen von Krise zu Krise hechten.

Wachsames Auge auf die, die Hilfe brauchen

Den roten Teppich rollten die Roßweiner diesmal insgesamt 14 Menschen in sechs Kategorien aus. Cindy Girbig hatte eigentlich erwartet, eine Laudatio zu halten, dufte dann aber als Geehrte in der Kategorie „Ehrenamt“ nach vorn kommen. Jürgen Krondorf, Chef des Roßweiner Sportvereins erzählte in seiner Laudatio, warum. Seit 2004 ist Cindy Girbig als Volleyballerin Mitglied beim RSV, erst als Aktive, dann auch als Schiedsrichterin und Trainerin. Mittlerweile hat die junge Mutter, die bald ihr zweites Kind erwartet, ihre aktive Laufbahn beendet, ist inzwischen Vizepräsidentin des Vereins.

Für die Littdorferin Edeltraud Hannß fand der Niederstriegiser Ortsvorsteher Frank Trommer die richtigen Worte. Für das „Leben im Dorf“, wie die Kategorie heißt, in der sie ausgezeichnet wurde, ist Edeltrauf Hannß unerlässlich. Fast ihr ganzes Leben schon lebt sie in Littdorf, war früher rechte Hand des Bürgermeisters der Gemeinde. Ihr Ruhestand ist ein Unruhestand. Nicht nur, weil sie jetzt auch Ortschaftsratsmitglied ist, hält sie stets Kontakt zu den Bürgern. Sie fördert den Zusammenhalt im Dorf und hat ein wachsames Auge auf die, die Hilfe brauchen können.

Mitstreiter, auf die man zählen kann

Die „Gute Seele“ des Abends konnte nicht persönlich anwesend sein, doch Bürgermeister Veit Lindner stellte Mandy Benedix in seiner Laudation vor, so dass sich ein sehr gutes Bild von der jungen Mutter ergab. Mit großer Selbstverständlichkeit übernimmt die Seifersdorferin immer wieder Aufgaben ohne dafür etwas haben zu wollen. Vor acht Jahren war sie der Stadt beim Entwurf für einen Flyer behilflich. Inzwischen zieren ihre Entwürfe unter anderem die Weihnachtspost der Stadt, die Briefköpfe oder auch in die Jahre gekommene Bushaltestellen.

Gleich zwei Auszeichnungen gab es in der Kategorie „Meine Stadt“. In einer emotionalen Rede erzählte Ines Lammay davon, wie sie die heute 91-jährige Gertraude Block kennengelernt hatte. Und sie berichtete, wie die „erstaunliche Netzwerkerin“ mit ihrer Heimatverbundenheit und ihrer Leidenschaft, ihr Wissen zu teilen zu einer Informationsquelle für alle wird, die etwas über Roßwein wissen wollen. In derselben Kategorie geehrt wurde Enrico Korth. Der „Motivator, die treibende Kraft“ für viele Aktionen in der Stadt ist seit kurzem auch Vorsitzender des Dampfmaschinenvereins. Sonderaufgaben übernimmt er bereitwillig, wirkt mit bei den Stadtverschönerern, im Posaunenchor, im Vorstand der Antennengemeinschaft. „Er ist ein loyaler Mitstreiter, der keine Bitte ausschlägt“, dankte ihm Laudator Veit Lindner.

Geben, ohne großes Aufheben darum zu machen

Für ihr „Soziales Engagement“ geehrt wurden acht Blutspender, die alle zwischen 60 und 90 Mal ihren Lebenssaft dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung stellten – unentgeltlich, aus Nächstenliebe und ohne großes Aufsehen darum zu machen, wie Laudator Frank Güldner, stellvertretender Präsident des Ortsverbandes Döbeln-Hainichen feststellte.

Zu guter Letzt durfte ein Mann nach vorn treten, der stellvertretend für eine ganze Riege „Starker Helfer“ steht: Herrmann Richter aus Haßlau ist seit fünf Jahrzehnten Feuerwehrmann, hat die Ortswehr Haßlau mit aufgebaut und ist ihr mit seinen 72 Jahren noch immer treu.

Von Manuela Engelmann-Bunk