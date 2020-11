Rückschlag im Döbelner Gewerbegebiet Fuchsloch

Döbeln

Rückschlag für das Döbelner Gewerbegebiet Fuchsloch an der A14 bei Mochau: Der europaweit tätige Feinkosthersteller Wernsing Food Family aus dem niedersächsischen Addrup-Essen bei Oldenburg hat seine Pläne beerdigt, im Gewerbegebiet Fuchsloch in Mochau eine 17 000 Quadratmeter große Fläche mit einem Kühllogistikzentrum zu bebauen. „Nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung kann ich Ihnen mitteilen, dass wir vom Neubau Abstand genommen haben und uns hierzu nicht weiter äußern werden“, teite Firmensprecherin Ina Schneiders auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Große Pläne vor drei Jahren

Genau vor drei Jahren hatte das familiengeführte Unternehmen mit Werken und Feinkostmarken in ganz Europa das Gelände gekauft und wollte für rund 3,5 Millionen Euro ein Logistikzentrum erreichten. Von Mochau aus sollen Handelspartner in ganz Mitteldeutschland mit den Salaten und Tiefkühlprodukten des Unternehmens beliefert werden. Kern der Produkte bildet die Kartoffelverarbeitung. Rund 400 000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet die Gruppe pro Jahr zu Pommes Frittes, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat und einer Vielzahl hochwertiger Spezialitäten. Feinkostsalate und Brotaufstriche, Saucen, Dressings und Dips, Antipasti und Tapas-Produkte, Marinaden und Seafoodartikel sowie Gewürze, Blattsalate und Desserts gehören ebenfalls zum Sortiment, dass vom gekühlten Logistikzentrum in Mochau per Kühl-Lkw in die Supermarktregale kommen sollte.

Stadt sucht Gespräch für einen Rückkauf

Döbelns Baudezernent Thomas Hanns bedauert die Entscheidung. „Wir haben uns über die Pläne der Wernsing Gruppe sehr gefreut und hätten alles versucht, um die Firma bei der Ansiedlung zu unterstützen. Wir werden die Firmenentscheidung akzeptieren und müssen uns zu Gesprächen finden, um das Grundstück wieder für Ansiedlungen zur Verfügung zu haben“, sagt Thomas Hanns. Die Firma hat für das geförderte Gelände 272 000 Euro geplant. Die Stadt denkt un über einen Rückkauf nach. Denn für solche Gewerbeansiedlungsflächen gibt es immer wieder Nachfragen. Zuletzt hatte sich Rutschenbauer Atlantics zwei kleinere Grundstücke für die Ansiedlung eines Startup-Unternehmens im Automobilbereich gesichert. Seit zwei Wochen richtet zudem der Batteriehersteller Blackstone seine Produktionsstätte ein.

Von Thomas Sparrer