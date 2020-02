Gesundheitliche Gründe: Engagierter Züchter Hubert Vogt aus Leisnig gibt Vereinsvorsitz ab

Leisnig

Hubert Vogt fungiert nicht mehr als Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Leisnig und Umgebung. Am Mittwoch, zur Jahreshauptversammlung, wurde der siebenköpfige Vorstand neu gewählt. Den nächsten Kleintiermarkt am Sonntag, 8 bis etwa 11.30 Uhr, kündigt er als Zuchtfreund Vogt an.

Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

Vogt räumte seinen Platz an der Vereinsspitze. Diesen nimmt nun Steven Voigt aus Kieselbach ein. Vogt verbleibt im Vorstand in der Funktion des Beisitzers – genau das Richtige für den engagierten Zuchtfreund. Als Grund für den Rückzug gibt er gesundheitliche Gründe an. Es sind die Knie. Momentan kann er sich ohne Gehhilfen kaum fortbewegen. Das schränkt ihn in der Ausübung seines Hobbys erheblich ein.

Zum Kleintiermarkt am Sonntag, in der Obstland-Lagerhalle in Leisnig, werden Hühner, Tauben und sonstige Kleintiere angeboten. Die veterinärmedizinischen Bestimmungen sind einzuhalten. Der Futtermittelhändler wird vor Ort sein.

Von Steffi Robak