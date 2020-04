Ruhestand mit 80: Oschatzer Diabetologe übergibt Praxis an Nachfolger

Oschatz/Döbeln

Gerade mal ein Vierteljahr nach der Geburt von Bernd Donaubauer im März 1940 in Würzburg wurde sein Vater – er war Pilot bei der deutschen Luftwaffe – über England abgeschossen. Die Mutter von Bernd und seinem fünf Jahre älteren Bruder musste nun ihre beiden Söhne allein durchbringen.

Aufgewachsen in Casabra

Kurz vor dem Kriegsende landete die kleine Familie schließlich auf dem Bauernhof der Großeltern in Casabra. Die Mutter baute in Casabra eine Strohflechterei auf, verlegte ihren Betrieb später nach Oschatz in die ehemalige Nuster-Fabrik in der Badergasse. Als Bernd Donaubauer 18 Jahre alt war, starb auch seine Mutter im Alter von 44 Jahren – und die Brüder waren Vollwaisen. „Das war schon schwierig“, sagt er und der Blick aus seinen blauen Augen wird nachdenklich.

Immer ganzen Menschen im Blick

Nach dem Abitur am Oschatzer Gymnasium studierte er ab 1960 Medizin in Leipzig, promovierte noch während des Studiums. Berufliche Station waren dann das Krankenhaus in Oschatz, die Außenstelle der Poliklinik in der Schmorl’schen Villa, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin Wermsdorf von 1982 bis 1992 und schließlich die eigene Praxis, ab 1997 im früheren Volksbank-Gebäude in der Lutherstraße. Mit Diabetes beschäftigte sich der Mediziner von Anfang an, schon als Assistenzarzt. „Für mich gab es von Anfang an nicht den Schlüssellochblick auf Diabetes, sondern ich hatte immer den ganzen Menschen im Blick“, erinnert sich Donaubauer.

Für die SPD in der letzten Volkskammer der DDR

Doch bevor er sich in die Selbstständigkeit stürzte, unternahm Donaubauer noch einen Ausflug in die Politik, saß ab März 1990 ein halbes Jahr für die SPD in der letzten Volkskammer der DDR. Hier sah er es als seine Hauptaufgabe an, für ein modernes, neues Krankenhaus in Oschatz zu kämpfen – mit Erfolg. Dabei orientierte er sich als Initiator der Städtepartnerschaft von Oschatz mit Filderstadt auch an der dortigen Filder-Klinik. 1998 wurde das neue Krankenhaus in der Oschatzer Parkstraße eröffnet.

Söhne in den Fußstapfen ihres Vaters

Dafür, dass er sich ganz seinem Beruf widmen konnte, sorgte seine Frau Karin, mit der Bernd Donaubauer seit 1965 verheiratet ist. „Sie hat immer zu mir gestanden“, sagt der Oschatzer. Die zwei Söhne Torsten und Jörg sind in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Torsten ist Kardiologe mit einer Praxis in Oschatz. Und Jörg betreibt ebenfalls in Oschatz einen Diabetesfachhandel.

Dr. Bernd Donaubauer imAlter von 52 Jahren. Quelle: privat

Doch zurück zur Praxis in der Lutherstraße, dem Diabeteszentrum, zu dem seit zehn Jahren auch eine Zweigpraxis in Döbeln zählt. Insgesamt acht Mitarbeiter betreuen in Oschatz und Döbeln rund 2000 Patienten. Nebenbei organisierte Donaubauer Fachveranstaltungen wie den Oschatzer Diabetestag, Qualitätszirkel für Hausärzte oder Diabetes in Sachsen sowie über zehn Jahre lang das Kirchheim-Forum Diabetes Berlin mit mehr als tausend Teilnehmern.

Nach 53 Jahren im Beruf nun im Ruhestand

Nach 53 Jahren im Beruf verabschiedete sich Bernd Donaubauer jetzt kurz nach seinem 80. Geburtstag in den Ruhestand. Eigentlich hätte er das schon ein paar Jahre eher machen wollen. „Doch das ist gar nicht so einfach, die Nachfolger stehen nicht Schlange“, sagt er. Jüngere Ärzte wollten sich lieber in Dresden oder Leipzig niederlassen. Doch schließlich hat es doch noch geklappt. Dr. Manuel Mai, der von der Uni-Klinik Leipzig gekommen ist, hat die Praxen in Oschatz und Döbeln übernommen.

Neue Herausforderungen

Und wie geht es jetzt im Ruhestand weiter? Da gibt es das Wochenenddomizil der Donaubauers in der Collmer Mühle, das einiges an Arbeit mit sich bringt. Nach dem Kauf der Mühle im Jahr 1966 wurde das Denkmal Schritt für Schritt saniert. Und dann hat sich der Oschatzer vorgenommen, Geist und Körper weiter fit zu halten – mit körperlichem Training und einer neuen geistigen Herausforderung. Die hat Bernd Donaubauer beim TÜV (Technischer Überwachungsverein) gefunden. Im Auftrag dieser Organisation überprüft er auf Honorarbasis medizinisch betagte Kraftfahrer oder solche mit gesundheitlichen Problemen, ob sie noch geeignet für den Straßenverkehr sind. Doch damit ist der Ruheständler nicht ausgelastet. „Und dann gibt es noch eine zweite Baustelle. Über die kann ich aber noch nicht reden“, sagt er und lacht.

