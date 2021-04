Rund um Döbeln: Waschen, Schneiden, Föhnen nur mit Test

Döbeln

Ob Spitzen schneiden, die Kurzhaarfrisur in Form bringen, die Dauerwelle auffrischen oder Haare färben: wer zum Friseur möchte, muss dieser Tage gut vorbereitet sein. Einerseits braucht es einen Termin, den Mund-Nasen-Schutz, aber seit dem 1. April auch einen negativen Covid-19-Test. Verwirrung herrscht auch darüber, ob ein Corona-Test tagesaktuell sein muss. Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Landkreises Mittelsachsen, reiche ein Test aus, der nicht älter als 24 Stunden zurück liegt.

Nur vereinzelt Terminabsagen

„Bis jetzt halten sich alle dran und wir mussten noch keinen wegschicken“, erzählt Sandra Götze aus dem Friseursalon Hairplus in Hartha. „Gerade die älteren Kunden haben wir nochmal angerufen und ihnen erklärt, wo sie sich testen lassen können.“ In Hartha ist das etwa in der Hartharena und in der Ilsen-Apotheke möglich, in Döbeln im Rathaus sowie in Leisnig im Beratungszentrum Lebenszeit.

Die Kunden hätten bislang Verständnis für die neuen Vorgaben, auch wenn es nicht immer leicht sei, so die Friseurin. „Nur in Einzelfällen, hätten die Kunden Termine abgesagt. Die waren in der Altersklasse Ü80. Ich kann verstehen, wenn sie das momentan überfordert,“ sagt Götze. Andererseits seien die Corona-Tests für den Betrieb eine finanzielle Belastung. „Wir müssen uns zwei Mal die Woche testen. Aber auch wenn einer pro Woche kostenlos ist: Auf den Monat hochgerechnet ist das auch eine Summe, die die Chefin in dieser Zeit einrechnen muss.“

Holperiger Start

Rico Söhnel, Geschäftsführer von drei Friseursalons in Döbeln, Hartha und Roßwein, merkt auch die anfängliche Verunsicherung der Kunden. „Wir hatten kurzfristige Absagen, vor allem der älteren Kunden. Das ist wirtschaftlich gesehen sehr schwierig für uns. Diese Lücken können wir momentan natürlich nicht spontan füllen“, erklärt Söhnel. Er hofft jedoch, dass sich die Situation bald einpendelt.

Kunden gut vorbereitet

Im Salon Ha(a)rmonie von Bianca Müller in Leisnig sei das Arbeiten mit der neuen Regelung auch gut angelaufen – trotz der kurzfristigen Ansage. Viele der Kunden hätten sich bereits Selbsttests gekauft oder einen Schnelltest gebucht und ein negatives Testergebnis vorzeigen können. Für diejenigen, die nicht so schnell vorbereitet waren, hatte Müller Selbsttests besorgt.

Die nächsten Wochen seien ziemlich gut gebucht. „Wir haben aber einige Stammkunden, die wöchentlich zu uns kommen. Ich fürchte, es werden uns doch ein paar Absagen erreichen.“

Die Inhaberin hofft aber, dass ihr Handwerksbetrieb nicht wieder komplett schließen muss. In Döbeln hat im Friseursalon Schnittstelle vor allem das Wetter einigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein paar ältere Kunden hätten ihren Termin wegen des Schneefalls abgesagt. Ansonsten seien die Leute vorbereitet gewesen und waren negativ getestet.

Zuversichtlicher Ausblick

„Lieber so, als wenn wir gar nicht aufhaben dürfen“, ist Diana Filla vom Friseursalon Haarzeit in Hartha positiv gestimmt. „Insbesondere Kunden, die früh morgens einen Termin haben, können einen Selbsttest von uns erwerben.“ Filla arbeitet in ihrem Salon, ihre Kollegin als mobile Friseurin in Pflegeheimen. Terminabsagen habe es seit der neuen Regelung bislang keine gegeben, bis auf ein, zwei Personen, die sich wegen einer Erkältung abgemeldet hätten. „Wir haben das Gefühl, die Leute haben sich schon gut an die Situation angepasst. Das mit der Testpflicht wird auch in Fleisch und Blut übergehen“, erzählt sie.

Von Kathleen Retzar