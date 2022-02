SPD Mittelsachsen: Dem Bildungsticket nicht Schwarzen Peter zuschieben

Mittelsachsen

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) will sein Schülerticket abschaffen und nur noch das vor gut einem halben Jahr sachsenweit eingeführte Bildungsticket anbieten. Bislang können Schüler beziehungsweise Eltern zwischen beiden Angeboten wählen. Darüber entschieden werden soll auf der nächsten Zweckverbandsversammlung am 4. März. Schon jetzt regt sich Widerstand.

Lesen Sie auch Verkehrsverbund Mittelsachsen: Droht das Aus fürs Schülerticket?

Die SPD-Fraktionen Mittelsachsen erklärt, sich in allen zuständigen Gremien des Kreistages entschieden gegen diese geplanten Änderungen einzusetzen. „Die uns vorliegenden Antworten auf das Warum und Wie zur geplanten Satzungsänderung lassen deutlich erkennen, dass es dem VMS und den Landräten vor allem darum geht, Geld zu sparen. Die erheblichen Kostensteigerungen vor allem für die Eltern von Grundschulkindern versucht man jetzt auf die Einführung des Bildungstickets zu schieben. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit,“ erklärt Axel Buschmann, SPD-Fraktionsvorsitzender in Mittelsachsen.

Kosten verzwölffacht

Bisher zahlen Eltern von Grundschülern für die Schülerverbundkarte 15 Euro im Jahr – ausgenommen der Sommerferien. Für Schüler ab der fünften Klasse werden 112,50 Euro fällig. Das vor gut einem halben Jahr sachsenweit eingeführte Bildungsticket kostet hingegen 180 Euro jährlich. Dafür gilt es sachsenweit. Laut Internetseite des Verkehrsverbundes Mittelsachsen ist ab dem Schuljahr 2022/2023 ein Wechsel von der Schülerverbundkarte auf das Bildungsticket geplant. Die Begründung: In Sachsen hätten so gut wie alle Träger der Schülerbeförderung die Nutzung über das Bildungsticket schon geregelt.

SPD: Abschaffung überhaupt nicht nötig

Aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen haben die Landräte und der Zweckverband schlicht nicht nach einem Weg gesucht, um den Eltern auch weiterhin dieselben Konditionen für den Schülerverkehr anzubieten. So sei die Abschaffung des Schülertickets faktisch überhaupt nicht nötig, auch eine finanzielle Vergünstigung für das Bildungsticket sei möglich. „Es ist so wie immer: es fehlt allein der Wille bei den Verantwortlichen“, so Axel Buschmann weiter. Seine Fraktion fordert den Landrat daher in einem eingereichten Antrag auf, entsprechend in der Zweckverbandsversammlung gegen die geplante Änderung der Schülerbeförderungssatzung zu stimmen. Die SPD fordert mehr Mitsprache des Kreistags in den Angelegenheiten der Schülerbeförderung. Es zeige sich einmal mehr, dass es ein Fehler war, die Satzungshoheit für solche Entscheidungen vom Kreistag an den Zweckverband zu delegieren.

CDU: Eigenanteil bei 15 Euro jährlich deckeln

Auch die CDU/RBV-Kreistagsfraktion Mittelsachsen spricht sich vehement gegen die geplante Erhöhung der Schülerbeförderungskosten im Landkreis aus. Bereits zu Beginn der Woche habe man einen entsprechenden Antrag an die Landkreisverwaltung gesendet. „Wir fordern in unserem Antrag an den Kreistag Mittelsachsen, dass Grundschüler auch durch die Umsetzung des landesweit einheitlichen Bildungstickets bezüglich der Eigenanteile nicht schlechter als bisher gestellt werden und der pro Grundschüler geschuldete Eigenanteil jährlich wie bisher maximal 15 Euro betragen soll“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Jörg Woidniok. Die CDU weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Einführung des Bildungstickets auf Initiative des SPD-Verkehrsministers Martin Dulig erfolgte.

Döbelns Oberbürgermeister und CDU-Kreisvorsitzender Sven Liebhauser erklärt dazu: „Unsere Vorreiterrolle für ein familienfreundlichen Mittelsachsen darf nicht ausgehöhlt werden. Wir stellen uns entschieden gegen die Erhöhung, die vor allem die Eltern unserer Grundschüler betreffen würde.“ Auch die CDU-Fraktion forderte Landrat Matthias Damm (CDU) mit einem Antrag dazu auf, der Erhöhung nicht zuzustimmen.

Entscheidung soll am 4. März fallen

Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen auf seiner Internetseite mitteilt, erhalten alle Schüler und Schulen der Landkreise Mittelsachsen, Zwickau und Erzgebirgskreis im März ein Informationsschreiben zur Thematik. Am 4. März findet zunächst aber die Zweckverbandsversammlung statt. Dort soll aller Voraussicht nach eine Entscheidung fallen. Noch vorher, und zwar am 2. März, ist die Problematik ein Thema im mittelsächsischen Kreistag. Dort dürften dann auch die Anträge der Fraktionen dazu behandelt werden.

Um die Einführung des Bildungstickets hatte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) lange gekämpft. Seit August 2021 können Schülerinnen und Schüler in Sachsen für jährlich 180 Euro im gesamten Verkehrsverbund mit Bus und Bahn fahren. 50 Millionen Euro kostet das Bildungsticket das Land pro Jahr. Eltern in Großstädten entlastete das Bildungsticket, wohingegen die Änderung im Landkreis Mittelsachsen gravierende finanzielle Nachteile mit sich bringt. So müssten die Eltern eines Grundschulkindes 165 Euro im Jahr mehr zahlen, wenn die Verbundkarte wegfällt.

Von Stephanie Helm