SPD Mittelsachsen mit neuer Spitze

Mittelsachsen/Region Döbeln

Katrin Stenker (38) aus Roßwein und Alexander Geißler (31) aus Freiberg bilden das neue Vorsitzenden-Duo der SPD Mittelsachsen. Die Delegierten wählten beim Kreisparteitag am vergangenen Wochenende in Siebenlehn die neue SPD-Spitze.

Gegen Dramert und Vatter durchgesetzt

Stenker und Geißler folgen auf den bisherigen Vorsitzenden der SPD Mittelsachsen, Henning Homann, der seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2008 den Vorsitz inne hatte und nun Co-Vorsitzender der SPD Sachsen ist. Homann hatte deshalb bereits im Herbst des vergangenen Jahres sein Amt freigegeben. Die Geschäfte führte seither kommissarisch der gebürtige Hainichener Kay Dramert. In der Abstimmung unterlag Dramert allerdings mit Anett Vatter dem Duo Stenker/Geißler.

Stärker an Basis orientieren

„Zur Wahl stellten sich zwei Duos und damit gleich vier äußerst engagierte Menschen innerhalb der SPD Mittelsachsen. Es war ein Wettbewerb der Ideen, in dem wir beide letztlich einen Vorsprung hatten. Gewonnen hat unsere Partei schon allein dadurch, dass es mehrere Bewerbungen für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt gegeben hat. Unsere SPD ist lebendig, dazu gehört auch und gerade respektvolle inhaltliche Diskussion. So entwickeln wir uns weiter“, fasst Alexander Geißler die Entscheidung der Delegierten aus seiner Sicht zusammen. Katrin Stenker erklärte nach ihrer Wahl: „Vor uns liegen große Aufgaben. Wir wollen die Pateiarbeit effektiver gestalten, projektbezogener arbeiten und uns stärker an der Parteibasis orientieren. Wir haben in ganz Mittelsachsen Mitglieder, die wir besser untereinander vernetzen wollen. Wir verstehen unseren Kreisverband als Dienstleister für die Ortsvereine.“

Den neuen Kreisvorstand vervollständigen der Burgstädter Bürgermeisterkandidat Steve Sarfert als stellvertretender Vorsitzender, Daniel Rubes als Kassierer, Torsten Boin als Schriftführer sowie die Beisitzer Wassili Maquet, Birgit Hofmann, Ernst Makitta, Christian Schier, Mario Böhme, Mario Lorenz und Kerstin Wilde.

Von daz