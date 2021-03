Hochweitzschen

Der Zugang zum Vereinshaus und zum Hartplatz des SV Medizin Hochweitzschen soll zum einen befestigt und zum anderen barrierefrei gestaltet werden. Senioren, die die Sportveranstaltungen des Vereins besuchen, aber auch Behinderte, die selbst im Verein trainiert werden, soll so der Zugang vereinfacht werden. Gleiches gilt für die Grundschüler, die im Rahmen des Ganztagsangebotes der Großweitzschener Schule in Hochweitzschen trainieren. Auch eine neue Fertigteilgarage soll Geräten und Arbeitsmitteln, die zur Pflege und Instandhaltung des Sportplatzgeländes notwendig ist, künftig Platz bieten. Die jetzige Unterstellmöglichkeit ist stark baufällig und kann schon lange nicht zu ihrem eigentlichen Zwecke genutzt werden.

90 prozentige Förderung

Für das Vorhaben werden rund 55.600 Euro benötigt. Das ergab eine erste Kostenschätzung. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel. Der Freistaat Sachsen fördert bauliche Sanierungen, und den Ausbau von Sportstätten mit seinem „Investitionspaket Sportstätten“. Dort stehen rund sechs Millionen Euro zur Verfügung. Die Gemeinde Großweitzschen will ein Stück vom Kuchen abhaben, denn die Förderquote beträgt 90 Prozent. Für die Gemeinde würde dann nur noch ein Eigenanteil in Höhe von rund 5.600 Euro bleiben. Der wiederum soll aus dem Vereinsfördertopf finanziert werden. Die Gemeinde unterstützt ihre Vereine jedes Jahr mit einer Finanzspritze.

Bitterer Beigeschmack

Marc Bohnstedt, der für die CDU im Gemeinderat sitzt, meldete sich kritisch zu Wort. „Der Verein hat in den letzten Jahren sowieso schon immer die meiste Förderung bekommen“, sagte Bohnstedt, der in der Feuerwehr aktiv und Vorsitzender des Feuerwehrvereins Westewitz/Großweitzschen ist. „Das hat einen bitteren Beigeschmack. Das Geld wird nur in die eine Richtung geschoben.“

Gemeinderäte entscheiden

Damit meint der CDU-Mann eben jene Vereinsförderung, die die Gemeinde jedes Jahr neu beschließt. Der SV Medizin Hochweitzschen bekommt dort meist die größte Summe zugesprochen. Vergangenes Jahr beispielsweise 2.000 Euro, wohingegen kleinere Vereine 300, 500, höchstens 800 Euro bekommen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Tatsächlich erhält der Sportverein bedeutend mehr finanzielle Unterstützung. Das liegt zum einen daran, dass es der größte Verein der Gemeinde ist, aber auch daran, dass mit dem Geld aus dem Vereinsfördertopf für die Unterhaltung von Vereinsheim und Platzanlage gesorgt werden muss. Hauptamtsleiterin Denise Lange brachte deshalb noch einmal das Prozedere zur Vereinsförderung zur Sprache. Zwar lege man in der Gemeindeverwaltung die Verteilung der finanziellen Förderung fest. Entschieden wird darüber aber im Gemeinderat. Der segnet die Verteilung ab.

Den Beschluss zur Beantragung der Fördermittel wurde nun abgesegnet. Marc Bohnstedt enthielt sich seiner Stimme.

Von Stephanie Helm