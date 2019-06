Ostrau

Kita-Leiterin Andrea Winkler überreichte im Namen des 30-köpfigen Teams einen Fotoband mit Bildern und Sprüchen aller Kollegen. Die Kinder von Wustmanns Vorschulgruppe hatten zusammen mit Kollegin Diana Rosenkranz heimlich eine Karte vorbereitet. Dazu gab es jede Menge Blumen und andere kleine Geschenke für die 63-Jährige, die beinahe gleichzeitig mit der im Vorjahr verabschiedeten Kita-Leiterin Petra Hüttner vor 45 Jahren den Dienst in Ostrau angetreten hatte.

Nur lobende Worte

Hüttners Nachfolgerin Andrea Winkler hatte nur lobende Worte für die scheidende Kollegin parat: „Sie ist eine Erzieherin mit Herz und Seele und geht voll in ihrem Beruf auf. Sie wird sehr geschätzt von den Eltern und ist eine äußerst angenehme Kollegin“, sagte sie.

Bis in die Fingerspitzen

Sabine Wustmann selbst sei traurig, dass die Zeit in der Kita nun zuende geht, freue sich aber zugleich auf den verdienten Ruhestand. „Da schlagen zwei Herzen in ihrer Brust“, meinte Winkler. Das kann auch Ostraus Hauptamtsleiterin Antje Zornik nachvollziehen, die viele Jahre mit Sabine Wustmann miterlebt hat. „Sie ist bei den Kindern sehr, sehr, sehr beliebt und hat es immer sehr genossen, den Kindern das Gefühl zur Natur zu vermitteln und ihr den Ort, an dem sie leben, draußen zu zeigen“, berichtete sie. „Sie hat den Beruf gelebt und bis zum letzten Tag bis in die Fingerspitzen mit Leben gefüllt.“ Die Vorschüler von Sabine Wustmann übernimmt nun bis zum Schuljahresende ihre Kollegin Ilona Kowalewiecz.

Kein Loch in der Personaldecke

Dann endet für sie ohnehin die Kita-Zeit mit dem Wechsel an die Grundschule. Der Abschied der Erzieherin ist der letzte altersbedingte Aderlass der Kita in diesem Jahr. „Es entsteht kein Loch in der Personaldecke, aber eine Lücke im Kollegium“, sagte Winkler.

Von Sebastian Fink