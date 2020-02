Städtetrip, zu Verwandten an die Ostsee oder Oma-und-Opa-Urlaub: So verbringen Kinder der Döbelner Region ihre Winterferien. Und für all diejenigen, die die nächsten zwei Wochen Zuhause bleiben, warten die Burgen in Leisnig und Kriebstein sowie das Schloss Rochlitz mit Ferienangeboten auf.