Sachsen-Dreier: Döbelns große Frühlingswanderung steigt nun im Herbst

Döbeln

Die Genehmigung ist taufrisch, die Freude groß: Der 36. Sachsen-Dreier am 10. Oktober kann stattfinden. Das Hygienekonzept, das die Organisatoren vom ESV Lok Döbeln dafür beim Landratsamt eingereicht haben, ist genehmigt worden. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Organisationsleiter Axel Weise. Und: „Unsere Hartnäckigkeit, unsere Leidenschaft hat sich gelohnt.“

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Wanderer dürfen kommen

Im Frühjahr hatte die beliebte Frühlingswanderung – eine der größten in Sachsen – aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Schon damals planten die Organisatoren nicht den kompletten Wegfall, sondern eine Verschiebung in den Herbst. Die aufwändigen Vorbereitungen, mit denen man beim Ausbruch von Corona bereits auf der Zielgeraden angekommen war, sollten nicht ganz umsonst gewesen sein.

Anzeige

Nun darf die Veranstaltung, bei der jedes Jahr um die 4000 Besucher in der Region wandern, starten. Und bis auf wenige Veränderungen für Organisatoren und Besucher, bleibt alles wie für den April geplant. „Im Grunde ändert sich für unsere Teilnehmer nichts. Es gibt keine Einschränkungen, die den Spaß und die Freude am gemeinsamen Wandern trüben könnten“, ist Axel Weise glücklich. „Die Streckenführung, die angebotenen Teilstrecken, die Verpflegungspunkte – alles bleibt, wie es geplant war“, so der Organisationsleiter.

Weitere LVZ+ Artikel

An den angebotenen Strecken ändert sich nichts: Acht verschieden lange Routen können abgewandert werden. Quelle: Sven Bartsch

Eigenes Trinkgefäß mitbringen und auf den Abstand achten

Gewandert wird in diesem Jahr in Richtung Waldheim und Kriebstein. Acht Strecken, auf die sowohl vom Großbauchlitzer Lok-Stadion aus gestartet werden kann, als auch vom Stadt- und Museumshaus in Waldheim, werden für die Wanderer markiert. Dass die Zeiten besonders sind, wird allerdings doch ein wenig zu spüren sein: Im Lok-Stadion und im Stadt- und Museumshaus in Waldheim werden die Wege nach dem „Einbahnstraßensystem“ vorgeschrieben. Überall wird es die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände geben. Der Verkauf der Startkarten und die Ausgabe der Urkunden finden nicht in geschlossenen Räumen, sondern ausschließlich im Freien statt. Wer den Shuttleservice zum Startpunkt in Waldheim nutzen möchte, muss im Bus eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Und wegen einer eventuellen Kontakt-Nachverfolgung muss jeder Teilnehme auf der Startkarte seinen Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse angeben. Wer nicht registriert ist, darf nicht teilnehmen – das betrifft insbesondere die Nutzung der Pendelbusse und Verpflegungsstellen. „Abstand halten und Händehygiene, mehr ist für unsere Wanderer eigentlich nicht zu beachten“, fasst Axel Weise zusammen. Und jeder, der unterwegs etwas trinken möchte, muss dafür ein eigenes Gefäß mitbringen.

Wer in diesem Jahr beim Sachsen-Dreier etwas trinken möchte, muss ein eigenes Trinkgefäß dabei haben. Quelle: Sven Bartsch Sven Bartsch

Zum ersten Mal wird alles digital erfasst

Vermutlich ist der 36. Sachsen-Dreier in diesem Jahr die einzige Großwanderung in Sachsen. Gleichzeitig ist es der erste Sachsen-Dreier, der unter einem komplett neuen Organisationsteam läuft. Bemerkbar macht sich das auch in der veränderten Erfassung der Teilnehmer. Die wird nämlich in diesem Jahr erstmals komplett digital erfolgen. Im Hintergrund der Mammutveranstaltung wird es eine Datenbank geben, mit deren Hilfe die Teilnehmer ihre Urkunden wesentlich schneller bekommen. Bisher wurde alles per Hand geschrieben.

Start und Strecken:

6.30 bis 11 Uhr, Stadion Großbauchlitz (Alexanderstraße) – Strecken 8, 17, 27, 34, und 50 Kilometer

7.30 bis 11 Uhr, Waldheim Niedermarkt 8, Stadt- und Museumshaus – Strecken 19, 21 und 36 Kilometer

Ziel: bis 18.30 Uhr in Döbeln, Lok-Stadion, und bis 16.30 Uhr in Waldheim, Stadt- und Museumshaus

Service: Kostenlose Pendelbusse fahren von 7 Uhr bis 10.30 Uhr zwischen Döbeln und Waldheim

Startgebühr: Erwachsen 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 0,50 Euro

Von Manuela Engelmann-Bunk