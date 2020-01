Sachsen-FDP will neue Kraft der Mitte sein

Döbeln

„Die FDP muss die neue Kraft der Mitte in Deutschland werden.“ Darauf schworen sich die Sächsischen Liberaldemokraten am Mittwochabend bei ihrem 29. Dreikönigstreffen in Döbeln ein. Etwa 100 Gäste aus ganz Sachsen begrüßte Döbelns-FDP-Ortschef Jörg Neumann im Sport- und Freizeitzentrum Welwel in Döbeln.

Landwirtschaft im Mittelpunkt

Als Redner hatten die Döbelner Liberalen den Präsidenten des Sächsischen Landesbauernverbandes, Torsten Krawczyk, eingeladen, der schwor in seinem Vortrag „Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum“ die Liberalen ein, mehr auf die Landwirte zu hören und eine Stimme für den ländlichen Raum zu sein. 91 Prozent der Fläche Deutschlands gelten als ländlicher Raum. 57 Prozent der Deutschen leben außerhalb großer Städte in kleinen Städten und Dörfern.

Hier setzte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, an und kritisierte die gefühlte Automobilfeindlichkeit der aktuellen Politik. Das Auto sei ein Freiheitsversprechen. Wie wolle man im ländlichen Raum leben ohne Auto. „Wer das nicht im Blick hat, treibt die Menschen aus dem ländlichen Raum in die Ballungsräume und sorgt für weiter steigende Mieten.“

Sachsen soll Wasserstoffland werden

Sachsens neuer FDP-Chef Frank Müller-Rosentritt wünschte sich, dass nicht nur auf E-Mobilität gesetzt wird. Sachsen sollte vielmehr zu einem Vorreiter bei der Weiterentwicklung und Nutzung der Wasserstofftechnologie in Europa werden. Die FDP müsse in Sachsen eine Stimme der Landwirtschaft und der Automobilindustrie werden. Denn die Folgen des Klimawandels ließen sich nicht mit Verboten bekämpfen, sondern mit Innovationen und Ideen. Sein Bundestagskollege Marco Buschmann forderte in seiner Rede mehr Tempo für Deutschland und Mut bei politischen Entscheidern. Die Zukunft der FDP sieht er als Volkspartei der Mitte für alle Menschen, die wissen, dass man etwas tun muss, wenn man etwas haben will.

Döbelns FDP-Chef, Jörg Neumann wagte nach dem 29. Dreikönigstreffen der sächsischen Liberalen in Döbeln schon einen Blick voraus auf das 30. Treffen 2021. Dann wünscht er sich FDP-Parteichef Christian Lindner als Gast in Döbeln.

Von Thoma Sparrer