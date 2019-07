Leisnig/Hartha

Sommerferien bedeuten für viele Schüler lange ausschlafen und Freunde treffen. Nicht aber für die Siebt- und Achtklässler der Oberschulen Hartha, Leisnig und Waldheim. Die beschäftigten sich während der ersten zwei Ferienwochen mit ihrer Zukunft.

Was genau macht eigentlich ein Konstruktionsmechaniker? Das fand Tobias Wagner von der Harthaer Pestalozzi-Oberschule am Dienstag heraus. Er besuchte die Firma PKT Polkenberger Küchentechnik in Leisnig. In knapp zwei Jahren ist es für den Schüler soweit – er wird sein Abschlusszeugnis in den Händen halten. „Für’s Abitur bin ich zu schlecht“, sagte er lachend. Daher möchte er nach der Schulzeit eine Ausbildung machen.

Betriebsleiter: „Wichtig ist das Interesse für den Beruf“

Bei PKT werden unter anderem Regalwagen oder Rückgabebänder, etwa für Kantinen, hergestellt. Der Azubi beschäftigt sich vor allem mit dünnem Blech, also Feinbau. „Auf Noten kommt es gar nicht so an. Wichtig ist das Interesse für den Beruf“, erklärte Betriebsleiter Silvio Flieger. Ein Dreierdurchschnitt sei wünschenswert, da der Azubi auch Zeichnungen lesen oder Zahlen addieren muss.

Der Betriebsleiter führte Tobias in der Firma herum und erklärte ihm alles zu der Technik und den Maschinen. Der 14-Jährige durfte selbst Hand anlegen. Ihm wurde gezeigt, wie er Blech mit der Maschine abkantet, das heißt verbiegt. So produzierte er eigene Handyaufsteller.

Bewerber blieben dieses Jahr aus

Falls sich Tobias in zwei Jahren auf die Azubi-Stelle bewirbt, gäbe es auch die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten. „Es gibt immer eine Chance, man muss es nur wollen“, stellte Flieger fest. Dennoch habe er in diesem Jahr keine Bewerbung erhalten. „Die meisten wollen Abitur machen und studieren“, so Flieger. Auch der jetzige Abschlussjahrgang der Pestalozzi-Oberschule weise rund ein Viertel auf, die das Abi machen möchten. „Es gibt dennoch viele, die eine Ausbildung beginnen. Diese Schüler suchten sich eine Stelle hier in der Region“, erzählte die Harthaer Praxisberaterin Marlen Junghanns, die Tobias am Dienstag begleitete.

Bereits in der ersten Ferienwoche schnupperten Schülerinnen in die Akademie Deutsche Pop. Quelle: privat

Organisiert hat der Leisniger Praxisberater Olaf Engel die Schnuppertage. So waren interessierte Schüler bereits bei der WSG Waldheimer Speditionsgesellschaft, der Firma Partzsch Elektromaschinenbau in Döbeln und bei der Akademie Deutsche Pop in Leipzig. Am Mittwoch ist der letzte Schnuppertag, an dem Engel mit Leisniger Schülern die Firma Geilert in Altenhof besucht. Danach können sich die Schüler ganz dem Sommer widmen, bevor der Ernst des Lebens sie wieder einholt.

Von Nicole Grziwa