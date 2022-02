Döbeln

Eigentlich wollte Thorsten Walther mal Mediziner oder Anwalt werden. Doch weil er in frühester Jugend den Duft von Rennbenzin schnupperte und dröhnende Motoren für ihn wie Musik in seinen Ohren klingen, ist der Westewitzer Rennfahrer geworden. Auf den DDR-Rennstrecken auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal, beim Frohburger Dreieckrennen und auf dem Schleizer Dreieck bekam er manchen Siegerkranz um den Hals gehängt.

Heute erinnern zahlreiche gerahmte Bilder im Flur seiner Döbelner Wohnung daran, was früher sein Leben bestimmte. „Ich war 14, als ich mit der Westewitzer Jugend zum ersten Mal am Sachsenring mit zum Zelten fuhr. Da stand ich früh morgens beim Training im strömenden Regen an der Rennstrecke und dachte: Das will ich auch mal machen“, erzählt er und erinnert sich an die Reaktion seines Bekannten Lutz Fuhrmann. „Das wird nie was.“

Siegerkranz auf dem Sachsenring

Zehn Jahre später, es war 1989, bekommt Thorsten Walther auf dem Sachsenring einen Siegerkranz um den Hals gehängt. Er hat in verschiedenen Klassen viel erreicht und gehörte zum Nationalkader. Er gehörte zur Nationalmannschaft und freute sich darauf, endlich neben Most, Brünn und Horice auch in Rumänien, Jugoslawien und Kuba starten zu können. Dann beendet die Wende seine DDR-Rennsportkarriere.

Nach der Oberschule in Westewitz lernt Thorsten Walther Krankenpfleger und arbeitet in der Klinik Hochweitzschen. Der recht gute Verdienst im Dreischichtsystem hilft, das teure Motorsporthobby zu finanzieren. Nach seinem ersten Rennwochenende als Zuschauer am Sachsenring hatte sich Thorsten Walther beim MC Jugend des DDR-Motorsportverbandes ADMV in Döbeln angemeldet. Zum 18. Geburtstag schenkt ihm sein Vater eine MZ 125. „Baujahr 1964, so wie ich“, sagt er.

Schon vorher bewies Thorsten Walther sein Talent zum Schrauben und Auffriemeln an einer Renn-S50. Er baute sie um mit Wasserkühlung, Scheibenbremsen und Vollverkleidung. Am Ende hatte das Moped 5,5 PS und konnte es mit jeder 250er MZ aufnehmen, schildert er stolz.

Von der Arbeit freigestellt

Mit einem wassergekühlten Eigenbaumotorrad in der 125er Kubikklasse fährt er 1985 auf dem Sachsenring sein erstes Rennen. Sein Ziel war es, ein komplettes Rennen durchzufahren. Auf Platz acht fährt er ins Ziel. Bis 1989 startet er in der Rennserie in der 80er und der 123er Klasse. 1988 tritt er zudem mit einer Zweizylinder-Yamaha auch eine Saison in der 250er Klasse an. Das Rennsporttalent arbeitet drei Tage der Woche in der Klinik Westewitz und wird danach für die Rennwochenenden von Donnerstag bis Sonntag freigestellt. Auch um den Grundwehrdienst in der NVA kommt Thorsten Walther herum, weil er für den Rennsport auch hier freigestellt wird.

Geld verdient wird im Motorradrennsport damals aber nicht. Im Gegenteil: Es ist ein teures Hobby. Neben der Arbeit als Krankenpfleger ist Thorsten Walther ideenreich und umtriebig. Er liest die Motorsportillustrierte und inseriert in der Zeitschrift. Auf Bestellung stellt er schon als Jugendlicher selbst aus Plexiglas und Nieten vom Schuhmacher Visiere für Motorradhelme her – zu 70 DDR-Mark das Stück. Das lief in der DDR-Mangelwirtschaft bestens. „Ich habe manchmal in 14 Tagen 6500 Mark verdient“, beschreibt er. So konnte er sich sein erstes Rennmotorrad kaufen. Auch der Vater investierte viel Geld in die Motorsportleidenschaft von Thorsten und später auch seinem jüngeren Bruder Heiko, der ab 1986 ebenfalls Rennen fährt. Unter anderem mästete der Koch jedes Jahr Schweine, die verkauft wurden und gutes Geld für das teure Hobby brachten.

Ungewöhnliches West-Ost-Sponsoring

Die Freundschaft mit Rudolph Weber, einem Motorsportenthusiasten und Motorradhändler aus Ettlingen, beflügelt die Rennsportleidenschaft des Westewitzers weiter. An der Rennstrecke im tschechischen Brünn lernen beide Männer sich kennen und sind bis heute Freunde. Rudolph Weber wird indirekter Sponsor des Rennstalls von Thorsten Walther. RWE heißt das Team für Rudolf Weber Ettlingen. Wenn DDR-Offizielle fragten, wurde der Name mit Racing Walther Eigenbau übersetzt. Zum Team gehören neben ihm und seinem Bruder Heiko mit Klaus Brösike bald noch ein dritter Fahrer und zwei Mechaniker, Silvio Otto und Henry Wolf. Der westdeutsche Sponsor macht einiges möglich. „Ich hatte einen BMW-Vollhelm, der 800 Westmarkt kostete, und die Vollkombi, die ich auf der Maschine trug, kostete allein 4000 Westmark“, erinnert er sich. Das Erinnerungsstück ist heute im Besitz des Wirtes der Gaststätte „Sachsenbrunnen“ in Westewitz. Rennen fährt Thorsten Walther mit der Startnummer 13 auf seiner österreichischen MBA. Bruder Heiko fährt eine Rotax mit der Nummer 1 auf der Verkleidung.

Umtriebig sind Thorsten Walthers und Rudolph Webers Wege des eigentlich geheimen West-Ost-Motorsportsponsorings. Thorsten und seine Freunde kauften beim Motorradhandel in Döbeln MZ-Motorräder. „Ich nahm diese dann auseinander und verschickte sie als Ersatzteilpakete nach Ettlingen. Bei gemeinsamen Treffen an den Rennstrecken in Brünn gab mir Rudolf dann den Einkaufswert für die Motorräder in D-Mark. Die MZ aus dem Motorradwerk in Zschopau waren im Westen besonders bei Studenten sehr beliebt, weil man für den Preis eines Motorrollers ein richtig tolles Motorrad bekam. Ich glaube, sie wurden für über 3300 Westmark gehandelt“, erinnert sich der 57-Jährige. Das Westgeld tauscht er zum Kurs 1 zu 15 in DDR-Mark um und hat so immer genügend Geld für seinen Rennsport.

Motorradfahren ist Physik

Einen Kranz und einen Glaspokal gibt es für die Sieger im DDR-Rennsport. Geld verdient wird dabei nicht. Und die Straßenrennen sind zudem gefährlich. „Motorradfahren ist Physik, nicht nur Gasgeben“, sagt Thorsten Walther stolz und beschreibt das Driften durch die Kurven. 1988 beim Training auf dem Schleizer Dreieck hat er die Physik nicht im Griff. Er ist zu schnell und rast in den Garten eines Eigenheimes an der Strecke. Acht Meter Gartenzaun und sein Motorrad sind lädiert. Im Rettungswagen kommt er in die Klinik, wo ihn am Abend seine Mechaniker besuchen und ihm mitteilen, dass sie das Motorrad wieder fahrbereit machen konnten. „Nach der Visite morgens im Krankenhaus habe ich mich selbst entlassen und um zehn auf dem Motorrad mein Rennen gefahren. Der Chefarzt im Krankenhaus hat mich für vollkommen verrückt gehalten.“

Mit der Wende endet die Rennsportzeit von Thorsten Weber noch nicht. Er nutzt die Chance, noch Rennen in Hockenheim, auf dem Nürburgring und in Le Castellet in Südfrankreich zu fahren. 1996 hängt er die Rennsportkombi an den Nagel, weil er zum zweiten Mal heiratet und Vater werden will. Seit 2002 ist er nur noch auf vier Rädern im Auto unterwegs. Denn auf zwei Rädern langsam im Straßenverkehr fahren, fiel ihm zu schwer.

