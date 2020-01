Bevor die sächsische FDP am 8. Januar ihr traditionelles Dreikönigs-Treffen in Döbeln abhält, hat sich Frank Müller-Rosentritt, Landeschef der Liberalen, unseren Fragen gestellt. Im Interview spricht er über seine bisherige Zeit an der Parteispitze, welche Perspektive Döbeln und die Region haben sowie die Zukunft der Freien Demokraten im Freistaat.