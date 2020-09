Sachsens Polizei bald täglich zu Gast auf dem Sonnenhof in Ossig

Ossig

Vielleicht ist es zu früh, um zu sagen: Die Talsohle ist durchschritten. Doch aktuell kann Markus Weinert für den Sonnenhof in Ossig schon wieder wesentlich optimistischer in die Zukunft blicken als kurz nach dem Corona-Log-Down.

Nicht nur, dass das Landhotel entgegen aller Befürchtungen an mehreren Tagen die Woche ausgebucht ist und Familienfeiern sowie große Veranstaltungen ins Laufen gekommen sind. Im November wird eine weitere Säule des Unternehmens zum Tragen kommen. Die Schießanlage auf dem Sonnenhof steht vor ihrer baulichen Vollendung. Und hat schon jetzt für zwei Jahre einen festen Partner sicher, der die hochmoderne Anlage täglich nutzen wird.

Die Landespolizei Sachsen wird 6000 bis 9000 Polizisten an 240 Tagen im Jahr nach Ossig zum Schieß-Training schicken. Dafür haben sie das Objekt aktuell für zwei Jahre gemietet. Täglich von 8 bis 15.30 Uhr wird die Anlage also behördlich genutzt. Für den Geschäftsführer des Sonnenhofes ein Glücksgriff. Denn das bedeutet nicht nur Aussicht auf eine stetige Auslastung der Gastronomie. Markus Weinert denkt auch weiter. „Vielleicht plant der eine oder andere Polizist ja mal eine Hochzeit oder eine Familienfeier und ähnliches.“

Krise hat neues Standbein befördert

Die Corona-Krise hat den Sonnenhof wie die meisten Unternehmen im Gastronomie- und Hotelgewerbe stark gebeutelt. Ein Motto, nach dem der Sonnenhof-Chef dennoch immer weiter zu leben versucht, ist: „Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere.“ Die aktuelle Entwicklung für das Landhotel mit den vielen Säulen ist für Markus Weinert der Beweis, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Denn soviel sei klar: „Ohne die Corona-Pandemie hätte es die Schießanlage in diesem Jahr nicht gegeben.“

Hauruck! Quelle: Sven Bartsch

Im April sind die Bauarbeiten für das in Sachsen einzigartige Schießkino gestartet worden. Seit drei Jahren schon stand das Projekt in der Pipeline, mittlerweile waren alle Auflagen erfüllt. Die Situation in der Krise hatte schließlich Landhotel-Vermieter Thomas Partzsch bewogen, den Startschuss zu geben.

Und gebaut wurde von vorn herein so, dass die Anlage auch für Behörden interessant ist. In Ossig kann mit Kurz- und Langwaffen auf eine Distanz von 50 bis drei Metern geschossen werden. Nur zwei der bislang 21 Anlagen in Sachsen bieten diese Möglichkeiten an. Das Alleinstellungsmerkmal in Ossig sind die 7000 Joule – die Kugelkraft, für die die Anlage ausgerüstet ist und die 50 Meter Bahnlänge.

Aktuell sind auf dem Sonnenhof die Fußbodenleger am Start. Der Boden wurde ausgegossen und wird mit gummiertem Rückprallschutz ausgestattet. Dann fehlt nur doch die Softwaretechnik. Etwa zwei Wochen nimmt deren Einbau in Anspruch. Ziel ist, Anfang November eröffnen zu können. Nicht nur für die Behörden natürlich. Markus Weinert ist überrascht, was die vielen Anfragen angeht. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Schützenvereine und beispielsweise Personenschützer haben sich bereits vorinformiert.

Von Manuela Engelmann-Bunk