Sächsisches Steuergeld fließt nach Leisnig und Roßwein

Region Döbeln

Von mehr als sieben Millionen Euro in Sachsen gezahlter Steuern fließen zweimal 120 000 Euro direkt in die Region Döbeln zurück. Davon profitieren Roßwein und Leisnig.

Aus beiden Städten kommen Preisträger-Projekte beim Ideenwettbewerb simul+Mitmachfonds. Montagvormittag gab Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt CDU) die Preisträger-Projekte bekannt.

Roßwein: Skater-Anlage

Für Roßwein soll in einem Freizeit- und Skaterpark der Bau einer Skateranlage finanziert werden. Träger beziehungsweise Beantrager des Projektes ist die Kommune. Es sieht vor, dass als innovativer Baustoff Karbonbeton zum Einsatz kommen soll.

Als Standort wird das Sputnik-Zentrum favorisiert, und zwar die Fläche zwischen dem Jugendclub und Festplatz.

Leisnig: Bahnhofs-Spielplatz

In Leisnig sollen die rund 120 000 Euro in den Kulturbahnhof fließen. Die Durchgangshalle der in Privateigentum befindlichen Immobilie soll teils für die Öffentlichkeit freigegeben werden, weshalb unter anderem eine öffentliche Toilette gebaut wird. Bei diesem Wettbewerbsbeitrag handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Kommune mit dem Verein Kulturbahnhof.

Zu diesem Teilvorhaben gehört ein Kinderspielplatz im Bahnhofsbiergarten. Außerdem soll das Angebot an niederschwelligen Musikangeboten für Kinder ausgeweitet werden. Das Preisgeld vom Ideenwettbewerb simul+Mitmachfonds muss innerhalb der kommenden zwei Jahre seiner Verwendung zugeführt werden.

900 Bewerbungen

Seit Montagvormittag stehen alle fasst 500 Preisträger-Projekte des Wettbewerbs fest. Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU) gab einige davon in einem Livestream gemeinsam mit Peter Neunert vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. online bekannt. Bei dem landesweiten Ideenwettbewerb simul+Mitmachfonds werden 497 kreative Projektideen ausgezeichnet. Insgesamt gingen 900 Bewerbungen ein.

Steuergeld gut angelegt

Schmidt merkt an, der Sächsische Landtag habe Steuergeld verantwortlich zu verwalten. „Für deren Verwendung müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Diese sind schwierig auszutarieren.“ Schmidt hebt die Entscheidung der sächsischen Abgeordneten als positiv hervor, dass dieser Wettbewerb weiter finanziert wird. Er diene vor Ort der Entfaltung kreativer Potenziale.

Von Steffi Robak