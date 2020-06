Sägendiebe schlagen in Waldheim zu

Waldheim

Elf Kettensägen wechselten in der Nacht zum Freitag in Waldheim unfreiwillig die Besitzer. Ein Wachdienst informierte die Polizei gegen 1.55 Uhr über den Einbruch in ein Geschäft an der Waldstraße. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hatten sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. In der Folge brachen die Eindringlinge im Inneren weitere Türen auf und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt elf Kettensägen der Marke „Stihl“. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 6000 Euro.

Von daz