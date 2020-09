Döbeln

„Es geht wieder los. Wir können endlich wieder Theater spielen.“ Diese Ansage ging Intendant Ralf-Peter Schulze am Sonntagvormittag mit Freude über die Lippen. Gemeinsam mit Schauspieldirektorin Annette Wöhlert, dem neuen Generalmusikdirektor Jörg Pitzschmann und der Oberspielleiterin für das Musiktheater, Judica Semler, stellte im Döbelner Theater das neue Programm der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie GmbH vor.

Corona inszeniert mit

Die Corona-Regeln und das entsprechend strenge Hygienekonzept schränkt dabei die Saison und die Möglichkeit auf der Bühne und im Zuschauerraum etwas ein. Doch die künstlerische Führung des Theaters versucht das als Chance und weniger als Last zu sehen.

Anzeige

Solisten des Musiktheaters und Schauspieler, Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie und der Opernchor sorgten für eine unterhaltsame Umrahmung, die von kleinen Schwärmereien der Schauspieler über das Theater bis zum großen Opernsextett aus Donizettis „Lucia die Lammermoor“ reichte. Bei diesem krönenden Abschluss der rund einstündigen Spielzeitvorstellung bekam das Publikum im Saal vermittelt, wieviele Akteure maximal auf der acht Meter breiten Bühne stehen können. Der Opernchor sang dabei vom Rang. Er wird in dieser Saison einige Extra-Konzerte geben.

Weitere LVZ+ Artikel

Acht Konzerte hat sich der neue GMD Jörg Pitschmann mit dem Orchester vorgenommen. Quelle: Sven Bartsch

Volkshaus statt Orchestergraben

Trotz Hygienevorschriften und manchen dadurch bedingten organisatorischen Besonderheiten bietet die Saison ein spannendes künstlerisches Angebot, das Schauspiel und Komödie, Oper und Musical, Kinderstücke und Konzerte umfasst. Weil es für 45 Musiker der Philharmonie aktuell im Orchestergraben und auf der Theaterbühne zu eng wäre, wechselt das Orchester zu den acht Döbelner Sinfoniekonzerten ins Döbelner Volkshaus. Beim ersten am 24. September dirigiert GMD Pitschmann Rossini, Strawinski und Beethoven.

Am 19. September gibt es mit „Furor“ die erste Schauspiel-Premiere auf der Döbelner Hauptbühne. Das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz thematisiert sehr aktuell den Riss in der Gesellschaft. Auch Klassikern wie „Faust“ will sich Schauspieldirektorin Annett Wöhlert nähern (Döbelner Premiere am 23. Januar).

Lauter Verrückte und Lola Blau

Das Musiktheater startet am 9. Oktober mit einer Operngala in Döbeln. Im November folgt die komische Oper „Lauter Verrückte“. „ Lola Blau“ als musikalisches Kammerstück gibt es im Januar. Je nach Corona-Lage soll im Frühjahr entweder das Musical „Der Graf von Monte Christo“ oder das Kammermusical „The Story of my Life“ Premiere feiern.

In der Weihnachtszeit sind Konzerte mit dem Titel „Swinging Christmas“ und ein jazziger Abend mit der vom Theaterball bekannten Combo „Die Rubinetts“ geplant.

Vorverkauf läuft bereits Der allgemeine Vorverkauf für die neue Saison am Mittelsächsischen Theater Döbeln-Freiberg ist an der Theaterkasse gestartet. Zudem sind noch Wertbriefe erhältlich, mit denen man sich jeweils sechs Veranstaltungen zum Sonderpreis sichern kann. Im Theater Döbeln selbst können je nachdem, ob viele Einzelgäste, Paare oder Zuschauer in Familie kommen wegen der Abstandsregeln etwa 60 bis 100 Plätze verkauft werden.

Von Thomas Sparrer