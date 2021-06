Leisnig

Rein technisch ist alles bereit, damit das Freibad von Leisnig öffnen kann. Trotzdem müssen sich die Badbesucher noch etwas gedulden. Außerdem müssen sie sich auf ein paar Neuerungen einstellen.

Zum einen ändern sich die Eintrittspreise. Zum anderen müssen Anforderungen im Zuge der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Und die ist ein Grund dafür, dass vor der Baderöffnung noch ein paar Dinge zu klären sind.

Eine Veränderung in diesem Jahr betrifft die Eintrittspreise für das Leisniger Freibad. Sie werden in dieser Saison nämlich steigen. Dafür wurde die Satzung über die Erhebung für Gebühren für die Nutzung des Freibades in der April-Sitzung vom Stadtrat neu beschlossen. Hintergrund dessen ist: Die Kommune betreibt selbst das Freibad, ist in diesem Sinn also unternehmerisch tätig. Das gilt auch, obwohl mit dem Freibadbetrieb keine Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist.

Es wurde der Betrieb gewerblicher Art „Freibad Leisnig“ gegründet. Bei der Erhebung der Gebühren hat die Stadt nun zu berücksichtigen, dass ein Teil des Eintrittsgeldes als Umsatzsteuer auszuweisen ist. Die bisherige Gebührensatzung war diesem Umstand anzupassen. In den neuen Gebührensätzen ist nun die gesetzlich geregelte Umsatzsteuer mit berücksichtigt.

Die Eintrittspreise gestalten sich nun wie folgt: Ein Erwachsener zahlt für die Tageskarte jetzt 4 Euro statt zuvor 3,40 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 2,50 Euro statt zuvor 2 Euro. Kinder bis zu drei Jahren haben weiterhin freien Eintritt. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet neu 32 Euro statt zuvor 30 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen für die Zehnerkarte 16 statt zuvor 15 Euro. Ab 18 Uhr wird noch ein Eintrittsgeld von 2,50 Euro erhoben statt zuvor 2 Euro. Die Preise für die Jahreskarten bleiben gleich. Der Schwimmkurs kostet je Stunde weiterhin 5 Euro.

Keine Gebühren werden erhoben für den Schwimm- und Sportunterricht der städtischen Schulen beziehungsweise die Kindereinrichtungen der Stadt. Inhaber der Ehrenamtskarte haben weiterhin freien Eintritt.

„Ab dieser Saison muss gesichert sein, dass wir die Kontaktnachverfolgung gewährleisten können“, nennt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) einen weiteren Grund für zusätzlich zu treffende Vorkehrungen. Wer das Freibad besuchen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Goth empfiehlt, im Bus am Rewe-Parkplatz den Spucktest vornehmen zu lassen, bevor ein Freibadbesuch geplant ist.

„Wir müssen nun eine zusätzliche Person vertraglich binden, welche am Einlass die Kontrollaufgaben übernimmt“, sagt Goth. Das solle bis Sonnabend geschafft sein, so dass das Bad dann öffnen kann. Das Hygienekonzept an sich für das Freibad sei jedenfalls fertig und wurde dem zuständigen Gesundheitsamt beim Landratsamt Mittelsachsen vorgelegt.

Von Steffi Robak