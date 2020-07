Döbeln

Ganz aufgeregt läuft Lenny die Schienen ab – vom Obermarkt bis zum Pferdebahnmuseum. „Dabei hat er mich mit Fragen gelöchert, wollte alles wissen“, erzählt Heike Anker über ihren Enkelsohn. Das war im Dezember letzten Jahres. Am Sonnabend durfte Lenny endlich in der Pferdebahn, die er so lange nur anschmachten konnte, Platz nehmen. Die zehnköpfige Familie war eine der ersten Besucher der Döbelner Pferdebahn nach der Zwangspause, die die Corona-Krise nach sich zog.

Wirtschaftlicher Verlust

Jörg Lippert begleitete die erste Fahrt am Samstag auf dem Wagen. Das ließ sich der Vereinsvorsitzende nicht nehmen. „Aufregend ist es wie an jedem anderen Fahrtag auch“, sagt er. „Aber heute ist ein besonders erfreulicher Tag.“ Die erste Fahrt in diesem Jahr war im Februar. Eine Sonderfahrt. „Da ahnte noch niemand, dass das vorerst auch unsere letzte Fahrt sein wird“, erinnert sich Jörg Lippert. Den wirtschaftlichen Verlust kann dem Verein niemand wieder reinholen. „Das ist für immer verloren“, so der Vorsitzende. Trotzdem: Jörg Lippert schwitzte nicht, weil Museum und Fahrtage geschlossen bleiben mussten. „Wir können die Pandemie überstehen, habe ich zu meinen Leuten gesagt. Aber das ist endlich“, sagt er. Zwei, drei Monate sind für den Verein kein Problem. Hätte die Zwangspause noch länger angehalten, hätte das anders ausgesehen.

Saisonstart eigentlich im Mai

Eigentlich startet die Saison der Döbelner Pferdebahn im Mai. Doch aufgrund der Corona-Krise musste das verschoben werden. Bis jetzt. Am Samstag startete die Saison ganz offiziell. Und das Wetter hätte nicht besser sein können. Nach und nach strömten die Besucher ins Museum, um sich die Fahrkarten für die nächste Fahrt zu besorgen.

„Wir waren traurig“

Barbara Müller ist eine von knapp zehn Vereinsmitgliedern, die am Wochenende dafür sorgten, dass alles glatt läuft. „Wir waren alle ein bisschen traurig“, sagt sie über die vergangenen Wochen. Als es am Mittwoch endlich losging, waren die Vereinsmitglieder voller Vorfreude. „Zum Markttag haben wir den Wagen auf die Schienen gestellt und ein bisschen Werbung für uns gemacht“, so Jörg Lippert. Mit Erfolg, der Besucherandrang riss nicht ab. Immer wieder hielten Familien an und fragten nach der nächsten Fahrt.

Schultüte mit Pferdebahn-Motiv

Keine Selbstverständlichkeit für den Vereinsvorsitzenden. „Es ist beschwerlicher“, sagt er über die Regeln, die aufgrund der Corona-Krise eingehalten werden müssen. Nicht zu viele Leute in den Wagen, um Abstand halten zu können. Mundschutz muss getragen werden.

Etwas besonderes ließ sich der Verein dennoch einfallen: Für jedes Schulkind gab es eine gefüllte Zuckertüte mit Pferdebahnmotiv. „Das Schulkind und eine Begleitperson dürfen außerdem eine Fahrt umsonst genießen“, so Lippert. Was für ein Start.

Von Stephanie Helm