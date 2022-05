Saisonstart in Pulsitz: Wie der Spargel vom Feld auf den Teller kommt

Pulsitz

Zwischen den Dämmen, abgedeckt mit dunkler Folie, läuft Cosmin Bociat. Das Spargelmesser in der Hand, sucht er mit scharfem Blick nach den weißen Spitzen in der Erde. Immer dann, wenn er sie findet, gräbt er mit den Fingern ein paar Zentimeter tief, setzt das Messer an und hält wenige Sekunden später den Spargel in der Hand. Meter für Meter arbeitet sich der 38-Jährige vorwärts. Im Schlepptau die Spargelspinne – eine Maschine, die die Folie oben hält, während er das weiße Gold aus der Erde holt. Seit vier Jahren kommt Cosmin Bociat jedes Jahr aus Rumänien nach Pulsitz. Er hilft den Schertenleibs bei der Spargelernte.

Nicht zu tief, nicht zu zaghaft

Routiniert und schnell sticht er den Spargel, legt ihn in rote Kisten. Pro Reihe füllt er zwei Kisten, insgesamt knapp 30 Kilogramm. Der 38-Jährige erklärt, wie man es richtig macht. Ein paar Zentimeter graben, dann das Spargelmesser ansetzen. Nicht zu tief stechen, damit das Herz nicht verletzt wird. Nicht zu zaghaft stechen, weil der Spargel sonst noch festhängt. Fünf Spitzen gucken aus dem Damm heraus. Graben, stechen, ab in die Kiste. Weiter ziehen, Meter für Meter. Ich will es auch versuchen, hocke mich neben Cosmin Bociat und nehme noch ein bisschen skeptisch das Spargelmesser in die Hand.

Das erste Mal Spargel stechen – ein bisschen knifflig, aber das Erfolgserlebnis ist unbezahlbar. Quelle: Sven Bartsch

Dann grab ich mit zwei Fingern in die Erde. Der Profi neben mir macht kein Geheimnis daraus, dass ihm das viel zu lange dauert. Aber ich hab Angst. Will das Herz nicht verletzen. Eine Todsünde, hat Mathias Schertenleib mir mal gesagt. Cosmin Bociat führt meine Hand. „Stechen!“, sagt er. Und ich steche. Es geht schwieriger als gedacht. Ich muss mehrmals ansetzen, dann hab ich die Spargelstange vom Herz getrennt. Ein kleines Erfolgserlebnis. Ich widme mich auch den anderen vier Spitzen. Der 38-Jährige drängelt, hat eine Hand schon an der Spargelspinne – bereit, sie weiterzuschieben.

Meditatives Sortieren

Am Ende der Reihe steht Hans Räss mit seinem Transporter. Er bringt leere Kisten, lädt dafür volle wieder ein. Mit dem frisch geernteten Spargel fährt er zurück zum Hof der Schertenleibs in Pulsitz. Dort warten Mathias Schertenleib, seine Mutter Elfi und die Mitarbeiterin Kathrin Scholz schon auf die nächste Ladung. Jeder von ihnen steht an einer anderen Stelle in der großen Halle. Mathias Schertenleib wäscht den Spargel grob ab, dann legt er die Stangen auf das Förderband. Nur wenn sie richtig positioniert sind, schneidet eine Maschine die Enden fein säuberlich ab.

Mathias Schertenleib zeigt mir, wie der Spargel gelegt wird, damit er passend in die Spargelwäsche kommt. Quelle: Sven Bartsch

„Pass auf, dass die Stangen nicht doppelt liegen“, ruft mir der 26-Jährige zu. Vorher wirft er mir eine schwere Schürze zu und stellt mir Gummistiefel hin. Die frischgewaschenen Spargelstangen tropfen auf dem Boden ab. Mathias Schertenleib sortiert gut vor. Für mich bedeutet das weniger Arbeit. Gut so, denn ich komme kaum hinterher. Meine Augen schnellen von links nach rechts. Nach ein paar Minuten bin ich drin. Die Arbeit hat fast etwas Meditatives. Eine Handvoll Spargel aus der Kiste nehmen, aufs Band legen, ausrichten, von vorn. Elfi Schertenleib und Kathrin Scholz warten am anderen Ende der Maschine. Den geputzten, geschnittenen und nach Qualität sortierten Spargel nehmen sie dort in Empfang und legen ihn in die nächste Kiste, ehe er für ein paar Stunden in die große Kühltruhe kommt und schockgefrostet wird.

Die Saison ist gerade erst gestartet. „Wir sind dieses Jahr etwas später dran“, weiß Mathias Schertenleib. Die Nächte waren zu kalt. Die weißen Spitzen ließen auf sich warten. Jetzt sind sie da. Jeden Tag stehen Cosmin Bociat und seine Mitstreiter um sechs Uhr morgens auf dem Feld. Den ganzen Vormittag beackern sie das Feld in Schmorren, solange bis alle weißen Spitzen aus der Erde geholt wurden. Am nächsten Tag geht’s weiter. Über Nacht wächst der Spargel gut zehn Zentimeter. Es ist Bleichspargel, den die Erntehelfer in Schmorren aus der Erde holen.

Seit diesem Jahr verkaufen die Schertenleibs zum ersten Mal aber auch grünen und violetten Spargel. Fast ein bisschen überrascht war Mathias Schertenleib, wie gut das funktioniert. „Er wächst gut“, sagt der 26-Jährige. Probiert hat er ihn auch schon. Zarter, grüner Spargel, mit Schinken umwickelt auf dem Grill zubereitet – „super lecker“, sagt er. Weil die Neuheit so gut angelaufen ist, wollen die Schertenleibs das Angebot noch erweitern.

Neben dem weißen Spargel gibt es jetzt auch grünen und violetten Spargel bei den Schertenleibs zu kaufen. Quelle: Sven Bartsch

Den Preis für das Kilo Spargel können sie auch in diesem Jahr halten. Trotz steigender Spritpreise, trotz steigendem Mindestlohn. „Nur die Klasse eins erhöht sich um einen Euro“, sagt Mathias Schertenleib. Musste die Kundschaft in den vergangenen zwei Wochen noch vertröstet und manchmal mit leeren Händen wieder weggeschickt werden, können mittlerweile alle Kunden bedient werden – im Hofladen, auf den Wochenmärkten oder auch die Supermarkt-Abnehmer.

Optimierte Arbeitsabläufe

Auf dem Spargelhof in Pulsitz optimiert die Familie die Arbeitsabläufe. Jede Saison bringt neue Erkenntnisse. Mit jedem Jahr lernen sie dazu. „Wir schaffen heute mehr mit weniger Leuten, als noch in den Jahren zuvor“, erklärt Mathias Schertenleib. Fünf Erntehelfer unterstützen die Familie auf dem Feld. Nachbarn packen mit an, wenn die Wäsche aufgehängt werden muss. „Wir haben eine richtig gute Nachbarschaft hier. Das ist Gold wert“, sagt der 26-Jährige. So können er, seine Mutter und Mitarbeiterin Kathrin Scholz an der Maschine in der Halle stehen, sich um die Disposition kümmern und den Hofladen schmeißen. Familienoberhaupt Andreas Schertenleib kümmert sich währenddessen um die komplette Außenwirtschaft, hält Haus, Hof, Maschinen und Fahrzeuge am Laufen.

Rund um die Uhr einkaufen

Während wir an der Spargelwäsche stehen, geht die Tür im Hofladen regelmäßig auf und zu. Ständig kommt jemand vorbei, nimmt Zwiebeln, Kartoffeln, Honig und natürlich Spargel mit. Montags bis freitags ist der Hofladen der Schertenleibs von 8 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Vor einigen Monaten zog auch ein Selbstbedienungs-Kühlschrank auf dem Hof ein. Rund um die Uhr können dort die Produkte vom Spargelhof gekauft werden. Kartoffeln, Zwiebeln, Eier. Auch eine kleine Fuhre Spargel liegt bereit. Alles wird selbst angebaut. Mathias Schertenleib ist erst seit kurzem der Herr von mittlerweile 30 Hühnern. Sie legen die frischen Eier, die schließlich im Regal in Pulsitz landen.

Vom Feld auf den Teller: Nach dem Spargel stechen in Pulsitz landet das weiße Gold auf den Tellern der LVZ-Redakteure. Quelle: Sven Bartsch

Am Ende des Tages aber, wenn die Arbeit getan ist, die Maschine still steht, der Spargel unter der Folie auf dem Feld mit Wachsen beschäftigt ist und die Tür im Hofladen hinter dem letzten Kunden zugeschlossen wurde – dann ist Zeit zum Genießen. Dann kommt der Spargel aus dem Kühlschrank, wird erst geschält, dann gekocht. Die Spargel-Saison hat begonnen. Daran besteht kein Zweifel. Auf dem Hof in Pulsitz und auf den Tellern überall in der Region.

Von Stephanie Helm