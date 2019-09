Am 18. November 1919 geschieht die Katastrophe: Auf vereisten Gleisen rammt ein Güterzug einen Personenzug auf eine Gefällestrecke nach Schrebitz, wo dieser entgleist. Fünf Menschen sterben. Derzeit wird ein Denkmal angefertigt, dass bald an der Unglücksstelle von damals an die Tragödie erinnern soll.