Samantha-Jasmin mal wieder ausgebüxt – hält sie sich in Döbeln auf?

Flöha/Döbeln

Die Polizei sucht derzeit nach Samantha-Jasmin T. (15). Die Jugendliche verließ am Montag ihre Unterkunft in Flöha. Seither ist die 15-Jährige unbekannten Aufenthaltsortes. Möglicherweise könnte sich das Mädchen in Döbeln oder Chemnitz aufhalten. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden. Samantha-Jasmin T. ist etwa 1,65 Meter groß und hat aktuell blonde, kurze Haare und braune Augen. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Angaben vor.

Samantha-Jasmin T. (15). Quelle: privat

Wer hat die Vermisste seit Montagabend gesehen und weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Wem ist die 15-Jährige möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727/ 98 00 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder ihre Hinweise unter dem polizeilichen Notruf 110 mitteilen.

Von daz