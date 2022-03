Sammelaktionen in und um Döbeln 

Döbeln

Überall in der Region laufen Spendenaktionen für die Geflüchteten aus der Ukraine und die Verteidiger in der Heimat der Geflüchteten. Unzählige Döbelner haben bereits geholfen die ersten Angekommenen unterzubringen und zu versorgen. Auch die Stadt hat ein Team gebildet, das Vorbereitungen treffen und koordinieren soll. Denn in etwa zwei Wochen werden pro Woche 150 bis 200 Ukrainer und Ukrainerinnen im Landkreis erwartet.

Auch die Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ Döbeln hat bereits ihre Unterstützung angeboten und wird schnell verfügbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Seit Montag gibt es eine eigene Sammelstelle im Verwaltungsgebäude der Genossenschaft in der Blumenstraße 51a in Döbeln. Zunächst für zwei Wochen werden hier jeden Montag, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 16 Uhr alle möglichen Dinge entgegen genommen, um die leeren Wohnungen für die Geflüchteten einzurichten. „Wir benötigen: Haushaltsgeräte (Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herdplatte, Waschmaschine, Lampen), Geschirr und Besteck, Textilien (Decken, Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, Rollos), Kindersachen (Schuhe, Kleidung, Kinderbett), Drogerieartikel (Zahnbürste, Duschbad, Hygieneartikel). Bei größeren Stücken, Rückfragen oder außerhalb der Annahmezeiten ist eine Absprache mit Katja Näther unter der Telefonnummer 03431/7192-27 möglich. Denn benötigt werden auch Möbel wie Betten, Schränke, Kücheneinrichtungen, Tische, Stühle etc.. Wer so etwas anbieten kann, sollte dies vorher telefonisch mitteilen. Die Möbel werden durch die WGF besichtigt und gesondert abgeholt, da die Lagermöglichkeiten in der WGF begrenzt sind.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Döbeln startet in dieser Woche eine Spendensammlung, um Geflüchtete aus der Ukraine in Polen zu unterstützen. „Die Spenden werden von uns direkt nach Krakau zur Caritas gebracht“, kündigt Stefan Hagedorn vom Kirchenvorstand an. Sammelstelle ist bis Freitag , 15 Uhr, das Pfarrhaus in der Kleinen Kirchgasse 1 in Döbeln. Gebraucht werden: Decken, Thermodecken, Schlafsäcke, Handtücher, sterile Verbände und neue Verbandskästen, Lebensmittel mit langem Haltbarkeitsdatum, Konserven, Nahrung für Kleinkinder, Hygieneartikel und zusätzlich Pappkisten oder Bananenkisten zum Verpacken.

Die Sammelstelle der Familie Schlosser und weiterer Helfer im Gewerbegebiet Döbeln-Ost beim Lackierbetrieb Höschler ist wochentags 16 bis 18 Uhr und sonnabends 10 bis 12 Uhr geöffnet. Hier wird sich vor allem aktuell auf Erstausstattungspakete mit Lebensmitteln, Hygiene oder Kindernahrung für die in der Region angekommenen Flüchtlinge konzentriert.

Gesammelt für die Menschen in der Ukraine wird zudem im Kornkäfer in Kleinmockritz bei Familie Wolters.

Hier sind alle Kontakte, Sammelstellen und Hilfsangebote zusammengefasst https://treibhaus-doebeln.de/.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer