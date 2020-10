Saunieren in Döbeln: Ohne Preis kein Schweiß

Region Döbeln

Die Tage werden kürzer, draußen ist es kalt und immer öfter auch nass, der Himmel ist mit dicken Wolken verhangen. Die perfekte Stimmung, um sich nach getaner Arbeit für eine halbe Stunde in die Sauna zu setzen und neben einer Menge Schweiß auch gleich noch den Druck des vergangenen Tages loszuwerden. Normalerweise ist das kein Problem, denn Saunen gibt es in der Region ja einige. Doch aktuell ist noch immer nur das wenigste normal. Saunabesuche sind nach langer Zwangspause im Landkreis zwar wieder möglich, doch auch für diesen Lebensbereich gilt derzeit: Es sind besondere Regeln einzuhalten.

Kein erhöhtes Infektionsrisiko in Saunen

Das Infektionsrisiko in Saunen ist aufgrund der erhöhten Luftfeuchtigkeit und der enormen Hitze nicht größer als an anderen Orten auch, sagen Experten. Allerdings kommt man sich in einer Sauna normalerweise ja häufig etwas näher als bis auf den empfohlenen Anderthalb-Meter-Abstand.

Um zu vermeiden, dass sich zu viele Personen gleichzeitig in einer Kabine aufhalten, gilt im Döbelner Stadtbad für den gesamten saunabereich beispielsweise eine Obergrenze von 35 Personen – und die müssen sich auf die einzelnen Saunen aufteilen. Mehr Leute dürfen zur gleichen Zeit einfach nicht rein. Da bis dato noch niemand aufgrund dieser Begrenzung wieder nach Hause geschickt werden musste, bleibt eine vorherige Anmeldung zunächst auch weiterhin nicht verpflichtend.

Das Wichtigste: Gäste müssen sich an die Regeln halten

„Wie sich die Situation dann in der kälteren Jahreszeit entwickelt, wird sich zeigen, aber auch dafür werden wir Lösungen finden“, ist Simone Jentzsch von den Döbelner Stadtwerken, Betreiber des Stadtbades mit Sauna, überzeugt. Insgesamt ist sie zuversichtlich, dass sich auch die den Saunen zunächst fern gebliebenen Saunagänger an die neue Normalität gewöhnen und sieht den kommenden Monaten eher positiv entgegen. „Das Wichtigste ist, dass die Gäste sich an die Regeln halten.“

Gewedelt wird auch in Roßwein jetzt nicht

Aus Roßwein ist zu hören, dass sich das für den Saunabereich des kleinen Stadtbades aufgestellte Hygienekonzept bereits bewährt hat. Die seit der Wiedereröffnung geltenden Regeln sehen unter anderem vor, dass alle Oberflächen regelmäßig desinfiziert werden müssen und sich maximal vier Gäste gleichzeitig in der Schwitzkabine aufhalten dürfen.

Die größte Einschränkung bestünde derzeit noch in dem Umstand, dass das unter Saunagängern sehr beliebte „Wedeln“ momentan nicht möglich sei, weil Luftdurchmischung vermieden werden soll.

„Während im September viele noch recht vorsichtig waren, hat sich mittlerweile unter unseren Stammkunden herumgesprochen, dass man bei uns sicher saunieren kann. Deshalb hat sich die Situation seit etwa Oktober deutlich verbessert“, antwortet Badchef Jens Göhler auf die Frage, wie sich die Besucherzahlen in Folge der Corona-Pandemie entwickelt haben.

In Roßwein gibt es außerdem die Möglichkeit, sich vor einem Saunabesuch anzumelden, um eine Kabine für sich und seine Virusgruppe zu bekommen. Dieses Angebot besteht übrigens auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten.

Die Dampfsauna muss noch geschlossen bleiben

Ähnlich wie in Roßwein läuft es auch in der finnischen Sauna im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel, wo die maximale Besucherzahl bei vier Leuten liegt. „Da sie auf über 80 Grad erhitzt werden kann und genügend Platz bietet, ist es uns erlaubt worden, die finnische Sauna wiederzueröffnen“, sagt Geschäftsführer Lutz Iwan. „Die Dampfsauna muss aber leider bis auf Weiteres noch geschlossen bleiben“, bedauert er. Eine vorherige Anmeldung ist im Welwel vor einem Besuch nicht notwendig.

Wer meint, dass aufgrund von Corona der Absatz an Kellersaunen oder Infrarotboxen für die eigenen vier Wände vielleicht gestiegen sei, den kann zumindest Uwe Teichmann, Döbelns RHG Marktleiter eines Besseren belehren: „Die gibt es bei uns nur auf Bestellung und wir haben von denen in den letzten drei Jahre keine mehr verkauft.“

Von Johann Landgraf