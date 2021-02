Schadstoffmobil in Leisnig - sonst landet Gift in Feld und Flur

Leisnig

Das Schadstoffmobil der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH steuert am Donnerstag Leisnig an. Das Spezialfahrzeug nimmt giftige Abfälle in haushaltsüblichen Mengen an. In Leisnig steht es Donnerstag am Vormittag von 10 bis 12 Uhr auf dem Festplatz an der Muldenwiese.

Die giftigen Abfälle müssen unbedingt persönlich abgegeben werden, denn unbeaufsichtigt abgestellte Gifte können Kinder, Tiere und die Umwelt gefährden. Bis zu 30 Liter beziehungsweise 30 Kilogramm werden kostenfrei angenommen.

Problemstoffe sind zum Beispiel Öl-, Nitro- oder Alkydharzlacke und –farben, Haushalt-und Fotochemikalien, Abbeiz-und Holzschutzmittel, Düngemittel, Fleckenentferner, Löse- und Desinfektionsmittel, Pflanzenschutz-und Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen mit Restinhalt, Klebstoffe, Quecksilber-Thermometer und Medikamente, Batterien und Feuerlöscher, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und quecksilberhaltige Abfälle, des Weiteren Öle und Behältnisse unbekannten Inhalts. Nicht angenommen werden Asbest, Teerpappen, Eternit und Gasflaschen. Diese werden im Zwischenlager für Sonderabfall in Freiberg, Schachtweg 6, kostenpflichtigangenommen. Wer dazu noch Fragen hat, meldet sich am besten telefonisch bei der EKM-Abfallberatung unter der Nummer 03731/26 25 -41 oder -42.

Von daz/sro