Schandfleck verschwindet aus Grunau

Grunau

Nun ist auch der alte Wohnblock der früheren Kartonfabrik in Grunau bei Roßwein Geschichte. Derzeit laufen die Abrissarbeiten, die Platz schaffen sollen für Überflutungsflächen und ein Feuchtbiotop. Die Eigentümer des Geländes, die den Abriss der Kartonfabrik-Ruine gefördert bekommen, wollen einen Retentionsteich anlegen.

Der in Weimar ansässige Betreiberverein Wasserkraft Grunau nutzt das Gelände mit dem Turbinenhaus seit Ende der 1990er Jahre. Seit 2001 speist er Strom ins öffentliche Versorgungsnetz ein, der mit Hilfe der Wasserkraft der Striegis und der alten Francis-Turbine der Kartonfabrik gewonnen wird. Schon seit Juni 1991, das ist über 30 Jahre her, stehen die Maschinen in der alten Kartonfabrik still.

Der Wohnblock der alten Kartonfabrik in Grunau war zuletzt Gefahrenquelle. Quelle: Sven Bartsch

Aus dem Gelände war ein Schandfleck für den kleinen Ort geworden. Keiner der Besitzer hatte es je wiederbeleben können, Fabrikgebäude und Schornstein waren lange vor dem alten Wohnblock abgerissen worden.

Von Manuela Engelmann-Bunk